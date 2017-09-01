العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام ﻿

كشفت صحيفة الصباح في عددها ليوم الإثنين على أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، نجح مع مصطفى الرميد، في إقناع بنكيران بعدم التوجه غدا الثلاثاء إلى

''شوف تيفي''

كشفت صحيفة الصباح في عددها ليوم الإثنين على أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، نجح مع مصطفى الرميد، في إقناع بنكيران بعدم التوجه غدا الثلاثاء إلى تطوان من أجل تأطير مهرجان خطابي.

وجرت مفاوضات ماراثونية مع الأمين لحزب "المصباح" جعلته يتراجع عن "الخطابة" التي اشتاق إليها منذ تلقيه الورقة الحمراء، وطرده من منصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

وفطن العديد من صقور"بيجيدي" إلى أن أمينهم، كان يستغل مهرجان خطابي دعما لمرشح الحزب محمد إدعمار في الانتخابات الجزئية التي ستجرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، لتوجيه رسائل سياسية جديدة، للخصوم والاعداء، والدخول من جديد في "صدام مع جهات عليا" ما فتئ يسيء إليها بالرموز في بعض تدخلاته التي تكون غير محسوبة، وتغلب عليها الحماسة والتهريج، وفي بعض الأحيان تكون مصحوبة بذرف الدموع، لاستدرار عطف الناخبين.

وحاول محمد إدعمار، مرشح "المصباح" في دائرة تطوان، الذي بات يطلق عليه في مدينة الحمامة البيضاء لقب "الفاسد الإنتخابي" تبرير إلغاء المهرجان الخطابي الذي يحتضنه المسرح البلدي للهواء الطلق يوم غد الثلاثاء، بأسباب تقنية وموضوعية دون أن يكشف عنها، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، إذ فرض عليه المنع من داخل جهاز الأمانة العامة، خوفا من تجديد الصراع مع مؤسسات أخرى، لا يكن لها الأمين العام أي عطف. وقبل أن يتأكد نبأ عدم تأطير بنكيران للمهرجان الخطابي الذي كان يراهن عليه أنصاره في تفجير "القنابل" الساخنة، عبر العديد من صقور الحزب عن تخوفاتهم من أن يفجر بنكيران مفاجآت غير سارة، من شأنها أن تزيد من تأزيم الأوضاع التنظيمية داخل حزب العدالة والتنمية الذي يستعد لعقد مؤتمره الوطني الثامن لانتخاب أمين عام جديد، أو التصويت لفائدة الزعيم الحالي لولاية ثالثة.

واقترح أعضاء في الأمانة العامة للحزب أن يشرف مصطفى الرميد، أو أي اسم اخر من قادة الحزب، على تأطير المهرجان الخطابي، دعما لترشح محمد إدعمار، بدل الأمين العام الذي يطلق العنان في مثل هذه المناسبات للسانه لقول أي شيء. واستغل الأمين بوخبرة، القيادي المطرود من حزب "المصباح" بسبب قوله الحقيقة داخل حزبه الذي لفظه، مناسبة الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات الجزئية التي كان سببا مباشرا في إعادة إجرائها بسبب الطعن الذي تقدم به لدى المحكمة الدستورية، ليهاجم من جديد مرشح "المصباح" ومعه قيادة الحزب في الرباط، إذ قال في شريط فيديو، إن مدينة تطوان منكوبة سياسيا، وتسلطت عليها مجموعة من "المرتزقة والوصوليون والانتهازيون".

مضيفا، وهو يخاطب إدعمار "الفاسد الإنتخابي" كما وصفه، " سلطه الله علينا أهل الرباط ظلما وعدوانا، دون أن تربطهم به أي معرفة"، واصفا إياه ب"الخسيس"، مشيرا إلى أنه جاء لتسيير شؤون المدينة في ظروف مشبوهة وغامضة، تعهد بالكشف عنها قريبا.