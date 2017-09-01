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حاكم فلوريدا يخاطب السكان : ''لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا''

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 01:37 حاكم فلوريدا يخاطب السكان : لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا | دولي
حاكم فلوريدا يخاطب السكان : ''لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا''
أمر حاكم فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، أمس السبت، نحو 6,3 ملايين شخص بإخلاء منازلهم، أي ما يتجاوز ربع سكان هذه الولاية التي يهددها الإعصار الشديد ''إيرما''.

''شوف تيفي''

أمر حاكم فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، أمس السبت، نحو 6,3 ملايين شخص بإخلاء منازلهم، أي ما يتجاوز ربع سكان هذه الولاية التي يهددها الإعصار الشديد "إيرما".

ولجأ أزيد من 54 ألف شخص إلى نحو 320 ملجأ مؤقتا في مختلف أنحاء الولاية، بحسب مكتب الحاكم، فيما قام مئات آلاف الأشخاص بالإحتماء بإمكانياتهم الخاصة مع ترقب وصول الإعصار صباح اليوم الأحد.

فيما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الأحد، أن شدة الإعصار إيرما ارتفعت إلى الدرجة الرابعة مع اقترابه من أرخبيل كيز في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

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