 صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو .. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل

العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام | بوليتيك

العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا | دولي

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : ''لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا''

صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو .. | حوادث و حقوق

صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو ..

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية شمال مدينة القنيطرة | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية شمال مدينة القنيطرة

مشروع ترفيهي لأحواض إستعراض الدلافين يرى النور بالمغرب | بوليتيك

مشروع ترفيهي لأحواض إستعراض الدلافين يرى النور بالمغرب

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد | حوادث و حقوق

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد

بالصور..هذا هو الجديد السار بخصوص كلبة مدينة مكناس اللي حيدو ليها الجهاز التناسلي بسبب السحر والشعوذة | مجتمع

بالصور..هذا هو الجديد السار بخصوص كلبة مدينة مكناس اللي حيدو ليها الجهاز التناسلي بسبب السحر

الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين | حوادث و حقوق

الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين

''رعاة'' سياسة الريع

صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو ..

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 01:33 صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو .. | حوادث و حقوق
صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو ..
علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر محلية أن ساكنة تجزئة مولاي ادريس بفاس عثروا ليلة أمس السبت 9 شتنبر 2017، على جثة متحللة تعود لمساعد حارس عام بثانوية ابن خلدون بقرية با محمد .

"شوف تيفي"

علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر محلية أن ساكنة تجزئة مولاي ادريس بفاس عثروا ليلة أمس السبت 9 شتنبر 2017، على جثة متحللة تعود لمساعد حارس عام بثانوية ابن خلدون بقرية با محمد .

وحسب مصادرنا فالهالك بالغ من العمز 56 سنة عازب وكانت الساكنة قد اشتكوا من رائحة كريهة منبعتة من منزله وظنوا أنها رائحة "هيدورة" خروف العيد وقد تم اقتحام الشقة من طرف المصالح الأمنية ليتم العثور على جثة رجل ملقى على سرير نومه وهي في حالة تحلل .

هذا وقد تم نقل الجثة الى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني قصد التشريح لمعرفة أسباب الوفاة بهذه الطريقة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي فاس الموت المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية شمال مدينة القنيطرة | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية شمال مدينة القنيطرة

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد | حوادث و حقوق

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد

الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين | حوادث و حقوق

الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل | بــووز
منذ 50 دقيقة

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو) | بــووز

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو)

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل | بــووز

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل

شوف الصحافة:بالفيديو..الملك محمد السادس بخير | شوف الصحافة

شوف الصحافة:بالفيديو..الملك محمد السادس بخير

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 53 دقيقة

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل

العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام | بوليتيك

العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا | دولي

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : ''لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا''

صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو .. | حوادث و حقوق

صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو ..

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.