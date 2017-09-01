صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو .. ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر محلية أن ساكنة تجزئة مولاي ادريس بفاس عثروا ليلة أمس السبت 9 شتنبر 2017، على جثة متحللة تعود لمساعد حارس عام بثانوية ابن خلدون بقرية با محمد .

"شوف تيفي"

علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر محلية أن ساكنة تجزئة مولاي ادريس بفاس عثروا ليلة أمس السبت 9 شتنبر 2017، على جثة متحللة تعود لمساعد حارس عام بثانوية ابن خلدون بقرية با محمد .

وحسب مصادرنا فالهالك بالغ من العمز 56 سنة عازب وكانت الساكنة قد اشتكوا من رائحة كريهة منبعتة من منزله وظنوا أنها رائحة "هيدورة" خروف العيد وقد تم اقتحام الشقة من طرف المصالح الأمنية ليتم العثور على جثة رجل ملقى على سرير نومه وهي في حالة تحلل .

هذا وقد تم نقل الجثة الى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني قصد التشريح لمعرفة أسباب الوفاة بهذه الطريقة.