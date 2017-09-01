تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية شمال مدينة القنيطرة ﻿

تمكنت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، أمس السبت، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية بشمال القنيطرة.

شوف تيفي:و م ع

تمكنت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، أمس السبت، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية بشمال القنيطرة.

وأوضح بلاغ للدرك الملكي أنه في أعقاب محاولة سرقة أسلاك نحاسية على خط القطار الفائق السرعة، على مستوى دوار أولاد عبد الله، الواقع على بعد 35 كيلومترا شمال مدينة القنيطرة، تم تكليف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع.

وأضاف البلاغ أن التحقيقات، التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة للقنيطرة، مكنت من إلقاء القبض على الجناة الرئيسيين وكذا حجز معدات مختلفة وسيارة نقل صغيرة.

وأكد البلاغ أن التحقيقات مكنت كذلك من الكشف عن هوية ستة أشخاص آخرين من أفراد العصابة وأن البحث جاري عنهم