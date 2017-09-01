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مشروع ترفيهي لأحواض إستعراض الدلافين يرى النور بالمغرب

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 01:25 مشروع ترفيهي لأحواض إستعراض الدلافين يرى النور بالمغرب | بوليتيك
مشروع ترفيهي لأحواض إستعراض الدلافين يرى النور بالمغرب
رغم النقاش الكبير الذي خلفه الإستثمار الجديد، بدأت الأشغال الأولى لمشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير على مساحة 11581 مترا مربعا على الرسم العقاري 09/11458، بجوار شاطئ الحي العمالي أنزا بشمال أكادير.

''شوف تيفي''

رغم النقاش الكبير الذي خلفه الإستثمار الجديد، بدأت الأشغال الأولى لمشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير على مساحة 11581 مترا مربعا على الرسم العقاري 09/11458، بجوار شاطئ الحي العمالي أنزا بشمال أكادير.

ووفق مصادر مطلعة، فالمشروع السياحي الجديد، سيتضمن حوض سباحة خاص بالدلافين الاستعراضية، ومدرجات لمتفرجين، ومرافق صحية، ومطعم، بتكلفة قدرت بسبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم، من طرف مستثمرين روس.

وإستناذا لذات المصدر، فقد قامت الشركة المكلفة بتشييد المشروع بوضع سياج للقطعة الأرضية مع بداية الاشغال ووضعت لافتة تبين لمشروع " حوض دلافين" "Dolphins_world_parc_D_attraction " المعول عليها ضمن مبادرات أخرى لتوفير عناصر جذب للسياحة بجهة سوس ماسة التي أنهكها فشل تدبير المسؤولين الحاليين والسابقين عن القطاع محليا وجهويا ووطنيا.

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