اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد ﻿

أحالت المجموعة العاشرة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك

''شوف تيفي''

أحالت المجموعة العاشرة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك، الخميس الماضي، شرطيا انتحل صفة حارس شخصي للأمير مولاي رشيد، ونصب على ضحية، عن طريق إيهامهم بالعمل في صفوف الأمن الوطني والاستفادة من فرص لأداء مناسك الحج، كما استغل أسماء مسؤولين قضائيين بابتدائية الرباط، وأوهم ضحايا اخرين بالتدخل لأقربائهم المعتقلين لإطلاق سراحهم.

وأوضحت صحيفة الصباح في عددها ليوم غد الإثنين، أن رجل الأمن الذي كان يشتغل بشرطة الجلسات بابتدائية الرباط، ويقدم نفسه على أن لقبه العائلي "العلوي" وأنه "ولد دار المخزن"، سبق أن أثيرت حوله شبهات السنة الماضية، بالنصب على متقاضين داخل بهو المحكمة وتسلم مبالغ مالية منهم، وطرده وكيل الملك من شرطة الجلسات، بعدما ربط الاتصال برئيس المنطقة الأمنية الأولى، وأمره باستبداله بأخر، وبعدها نقل الشرطي الموقوف للعمل بمقر حراسة المعتقلين بمنطقة المحيط، وواصل عمليات النصب على الراغبين في الالتحاق بصفوف الأمن الوطني وحل المشاكل الإدارية، كما أوضح ضحايا التقتهم صحيفة " الصباح" بالمحكمة اثناء استنطاق الظنين، انه كان يقدم نفسه على أنه يشتغل ضمن الفرقة الأمنية المكلفة بحراسة الأمير.

واستنادا إلى المصدر ذاته، حصل الموقوف على حوالي 100 مليون من الضحايا، ضمنهم فتاة تقدمت بشكاية ضده إلى المحكمة الابتدائية بسلا، وأحيلت شكايتها على الشرطة القضائية بالرباط للاختصاص الترابي، بعدما تسلم منها 10 ملايين ووعدها بالتوظيف في سلك الأمن.