الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين ﻿

صدر حكم قضائي بإيطاليا في حق مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، نظرا لتورطها في المتاجرة بالمخدرات رفقة إبنها وحفيدتها.

''شوف تيفي''

صدر حكم قضائي بإيطاليا في حق مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، نظرا لتورطها في المتاجرة بالمخدرات رفقة إبنها وحفيدتها.

فيما ألقت الشرطة الإيطالية القبض على الجدة المغربية، شهر يوليوز الماضي بعدما ضبطتها في مسكنها المتواجد بمدينة ڭاتسانيڭا بإقليم بيرغامو وهي تحاول التخلص من كمية كبيرة من المخدرات عبر رميها في المرحاض؛ ساعات قليلة بعد علمها بخبر الإمساك بابنها الذي كان يقوم بعملية تسليم كمية من مخدر الكوكايين لأحد الأشخاص.

وكان القضاء الإيطالي قد أطلق سراح "تاجرة المخدرات المسنة" سابقا، قبل أن يعود بعد ذلك ويفرض العقوبة السجنية المذكورة، إلا أنها لن تقضيها داخل أسوار السجن مراعاة لتقدمها في السجن؛ في الوقت الذي تم الحكم على إبنها، البالغ من العمر 49 سنة، بثلاث سنوات و سبعة أشهر سجنا وعلى الحفيدة بسنتين نافذة.