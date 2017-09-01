 الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد | حوادث و حقوق

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد

بالصور..هذا هو الجديد السار بخصوص كلبة مدينة مكناس اللي حيدو ليها الجهاز التناسلي بسبب السحر والشعوذة | مجتمع

بالصور..هذا هو الجديد السار بخصوص كلبة مدينة مكناس اللي حيدو ليها الجهاز التناسلي بسبب السحر

الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين | حوادث و حقوق

الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين

إعصار إرما يودي بحياة ثلاثة أشخاص وترامب يوافق على إعلان فلوريدا منطقة كوارث | دولي

إعصار ''إرما'' يودي بحياة ثلاثة أشخاص وترامب يوافق على إعلان فلوريدا منطقة كوارث

عاجـــــل:إعصـــــار إرما يتراجع إلى الدرجة الثانية بعد دخوله اليابسة في فلوريدا | دولي

عاجـــــل:إعصـــــار ''إرما'' يتراجع إلى الدرجة الثانية بعد دخوله اليابسة في فلوريدا

مـــــثير:بوليسي شفروه فكازا وهاشنو وقع ليه منين خداو ليه المينوط ديالو | حوادث و حقوق

مـــــثير:بوليسي شفروه فكازا وهاشنو وقع ليه منين خداو ليه ''المينوط ديالو''

إكتشاف جديد : شوفو فريق ألماني شنو لقاو فمقبرة صائغ حلي ذهبية للعائلة المالكة | بووز

إكتشاف جديد : شوفو فريق ألماني شنو لقاو فمقبرة صائغ حلي ذهبية للعائلة المالكة

هذه هي صورة القائدة خولة التي توفيت في حادثة سير مروع | مجتمع

هذه هي صورة القائدة ''خولة '' التي توفيت في حادثة سير مروع

عاجل ومؤلم..حادثة سير خطيرة تودي بحياة قائدة وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم..حادثة سير خطيرة تودي بحياة قائدة وهذه هي التفاصيل الخطيرة

''رعاة'' سياسة الريع

الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 00:52 الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين | حوادث و حقوق
الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين
صدر حكم قضائي بإيطاليا في حق مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، نظرا لتورطها في المتاجرة بالمخدرات رفقة إبنها وحفيدتها.

''شوف تيفي''

صدر حكم قضائي بإيطاليا في حق مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، نظرا لتورطها في المتاجرة بالمخدرات رفقة إبنها وحفيدتها.

فيما ألقت الشرطة الإيطالية القبض على الجدة المغربية، شهر يوليوز الماضي بعدما ضبطتها في مسكنها المتواجد بمدينة ڭاتسانيڭا بإقليم بيرغامو وهي تحاول التخلص من كمية كبيرة من المخدرات عبر رميها في المرحاض؛ ساعات قليلة بعد علمها بخبر الإمساك بابنها الذي كان يقوم بعملية تسليم كمية من مخدر الكوكايين لأحد الأشخاص.

وكان القضاء الإيطالي قد أطلق سراح "تاجرة المخدرات المسنة" سابقا، قبل أن يعود بعد ذلك ويفرض العقوبة السجنية المذكورة، إلا أنها لن تقضيها داخل أسوار السجن مراعاة لتقدمها في السجن؛ في الوقت الذي تم الحكم على إبنها، البالغ من العمر 49 سنة، بثلاث سنوات و سبعة أشهر سجنا وعلى الحفيدة بسنتين نافذة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المخدرات مسنة مغربية تجارة كوكايين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد | حوادث و حقوق

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد

مـــــثير:بوليسي شفروه فكازا وهاشنو وقع ليه منين خداو ليه المينوط ديالو | حوادث و حقوق

مـــــثير:بوليسي شفروه فكازا وهاشنو وقع ليه منين خداو ليه ''المينوط ديالو''

عاجل ومؤلم..حادثة سير خطيرة تودي بحياة قائدة وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم..حادثة سير خطيرة تودي بحياة قائدة وهذه هي التفاصيل الخطيرة

عاجــــل: العلودي حصل كايشفر وهاشنو وقع ليه فكازا | حوادث و حقوق

عاجــــل: العلودي حصل كايشفر وهاشنو وقع ليه فكازا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل | بــووز
منذ 19 دقيقة

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو) | بــووز

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو)

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل | بــووز

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل

شوف الصحافة:بالفيديو..الملك محمد السادس بخير | شوف الصحافة

شوف الصحافة:بالفيديو..الملك محمد السادس بخير

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد

بالصور..هذا هو الجديد السار بخصوص كلبة مدينة مكناس اللي حيدو ليها الجهاز التناسلي بسبب السحر والشعوذة | مجتمع

بالصور..هذا هو الجديد السار بخصوص كلبة مدينة مكناس اللي حيدو ليها الجهاز التناسلي بسبب السحر

الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين | حوادث و حقوق

الحكم على مسنة مغربية تبلغ من العمر 84 سنة بسبب تورطها في تجارة الكوكايين

إعصار إرما يودي بحياة ثلاثة أشخاص وترامب يوافق على إعلان فلوريدا منطقة كوارث | دولي

إعصار ''إرما'' يودي بحياة ثلاثة أشخاص وترامب يوافق على إعلان فلوريدا منطقة كوارث

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.