إعصار ''إرما'' يودي بحياة ثلاثة أشخاص وترامب يوافق على إعلان فلوريدا منطقة كوارث ﻿

قالت الأرصاد الأمريكية، إن إعصار إرما، تراجع إلى الدرجة الثانية بعد دخوله اليابسة في فلوريدا، وذلك حسب خبر عاجل، نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

شوف تيفي: وكالات





قالت الأرصاد الأمريكية، إن إعصار إرما، تراجع إلى الدرجة الثانية بعد دخوله اليابسة في فلوريدا، وذلك حسب خبر عاجل، نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.



وكان ريك سكوت، حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، قال إن الرئيس دونالد ترامب، وافق على إعلان الولاية منطقة كوارث كبرى لمساعدتها على التعافى من إعصار إرما.



ويسمح الإعلان بتوجيه أموال اتحادية للولاية لمساعدة الوكالات المحلية والاتحادية على القيام بمهامها، فيما لم يدل البيت الأبيض، ببيان حتى الآن عن إعلان ترامب.



وكان إعصار ''إرما'' عصف الأحد بأطراف فلوريدا مع رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة موقعا ثلاثة قتلى في ظل قلق من أمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار تتجه إلى مدن الساحل الغربي للولاية.



وقال مصدر في الشرطة إن شرطية قتلت في حادث مرور قرب مدينة ساراسوتا على الشاطئ الغربي لولاية فلوريدا، كما قتل سائق السيارة الثانية التي صدمت سيارة الشرطية، فيما قتل سائق سيارة أخرى في أرخبيل كيس، وهي المنطقة الأولى في فلوريدا التي ضربها الإعصار.



