عاجل ومؤلم..حادثة سير خطيرة تودي بحياة قائدة وهذه هي التفاصيل الخطيرة ﻿

عرفت الطريق الرابطة بين خريبكة والفقيه بنصالح مساء اليوم الأحد، حادثة سير خطيرة أودت بحياة قائدة كانت رفقة صديقتها على متن سيارة خفيفة ارتطمت بسيارة خفيفة أخرى تحمل ترقيم أوربي.

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عرفت الطريق الرابطة بين خريبكة والفقيه بنصالح مساء اليوم الأحد، حادثة سير خطيرة أودت بحياة قائدة كانت رفقة صديقتها على متن سيارة خفيفة ارتطمت بسيارة خفيفة أخرى تحمل ترقيم أوربي.

وحسب مصادر محلية فإن القائدة " خ ح" التي تعمل قائدة للملحقة الإدارية الرابعة بمدينة الفقيه بنصالح، حيث فارقت القائدة الحياة على الفور، وأصيبت مرافقتها بكسور خطيرة على مستوى الفخد والرأس، فيما كانت إصابة سائق السيارة الثانية على مستور الرأس والصدر .

وأضافت المصادر ذاتها أن عامل إقليم خريبكة تابع بشكل شخصي كل تفاصيل الحادث، بحضور الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ووكيل الملك بالمدينة، ورئيس المنطقة الاقليمية للأمن، وقائد سرية حطان، ورجال السلطة