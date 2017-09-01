خبر ســـــار : تفعيل إجراءات الإفراج على نزلاء السجون.. وهذه هي الشروط.. ﻿

عمم ''محمد صالح التامك'' المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج مذكرة يحث من خلالها المدراء على تشجيع المعتقلين للتقدم بطلبات الاستفادة من الافراج المقيد بشروط، وهي الالتزام بالانضباط وحسن

"شــوف تيفي"

عمم "محمد صالح التامك" المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج مذكرة يحث من خلالها المدراء على تشجيع المعتقلين للتقدم بطلبات الاستفادة من الافراج المقيد بشروط، وهي الالتزام بالانضباط وحسن السلوك داخل المؤسسة، تنفيذ حكم نهائي غير قابل للطعن، قضاء فترة من العقوبة السالبة للحرية وهي نصف العقوبة الحبسية بالنسبة للجنح وثلثي العقوبة بالنسبة للجنايات .

وحسب ماجاء في صحيفة "المساء" فقد حث المندوب العام المدراء المعتقلين على تجهيز الوثائق وهي عبارة عن خمس نسخ تعهد بالإيواء أو التشغيل مصادق عليها، خمس نسخ من بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بالمعتقل والكفيل، خمسة عقود ازدياد وخمس صور فوتوغرافية.

وقد خلف نشر هذه المذكرة ارتياحا واسعا وسط المعتقلين ، حيث بادر العديد منهم إلى الاتصال بذويهم والشروع في تجهيز ملفات يفترض أن تحيلها المديرية العامة على مصالح وزارة العدل التي تتوفر على الأهلية والاختصاص من أجل البث فيها ، وفق المصادر ذاتها.

وجدير بالذكر أن السجون تعج بمسنين ومرضى وأصحاب مؤهلات معرفية ومهنية أبانوا عن حسن السلوك وأشرفوا على انهاء عقوباتهم الحبسية، ما يحتم إطلاق سراحهم.