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شبيبة ''الأحرار'' تنهي جامعتها الصيفية الأولى ببعث برقية للملك وأخنوش يعلن عن جامعات شتوية جديدة

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 21:20 شبيبة الأحرار تنهي جامعتها الصيفية الأولى ببعث برقية للملك وأخنوش يعلن عن جامعات شتوية جديدة | بوليتيك
شبيبة ''الأحرار'' تنهي جامعتها الصيفية الأولى ببعث برقية للملك وأخنوش يعلن عن جامعات شتوية جديدة
أنهت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرارأشغال جامعتها الصيفية في دورتها الأولى التي إحتضنتها الجامعة الخاصة بمراكش على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار ''الشباب بين قيم الحرية وروح المسؤولية''.


بوليتيك
شوف تيفي

أنهت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرارأشغال جامعتها الصيفية في دورتها الأولى التي إحتضنتها الجامعة الخاصة بمراكش على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار ''الشباب بين قيم الحرية وروح المسؤولية''.

وحضر للتجمع الشبيبي الأول لحزب الحمامة حسب المنظمين أزيد من 3200 مشارك ينتمون لجميع التنسيقيات الإقليمية والجهوية التي تشكل ''الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية''، حيث شهدت فعاليات الدورة تنظيم أنشطة وورشات تكوينية وندوات للشباب الحاضرين في مختلف المجالات، بحضور وزراء الحزب في الحكومة وكذا ضيوف ومختصين من المغرب وخارجه.




ووفق المنظمين، فقد عرفت الدورة نجاحا ''باهرا'' وغير متوقع نظرا لكونها التجربة الأولى لذراع الشبيبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي خرجت للوجود بعد وصول عزيز أخنوش لرئاسة الحزب، بعد عجز من سبقوه في إخراجها للعلن بشكل رسمي.

وفي كلمته في إختتام فعاليات الجامعة الصيفية، صرح رئيس الحزب ''عزيز أخنوش'' أن الدورة الأولى تعتبر شهادة الميلاد الحقيقية ''لمنظمة فدرالية الشبيبة التجمعية'' التي أبانت عن كفاءات وطاقات ستقول كلمتها في المستقبل، موضحا بأن قيادة الحزب تعول على الشبيبة في العمل الميداني لإستقطاب شباب آخرين وإيصال أفكار وتقديم الإضافة المطلوبة وكذا برامج وتصورات التنظيم السياسي.



وأثنى أخنوش في كلمته على شبيبة الحزب ''التي أبانت عن وعي قوي'' على حد قوله، داعيا الحاضرين إلى الإنخراط وشغل جميع المجالات الثقافية والرياضية بالإضافة للعمل الحزبي، لتطوير مهاراتهم ومكتسباتهم حتى يتسنى لهم القيام بدورهم على أكمل وجه وفق كلمته في الحفل الختامي.

وفي ذات السياق، دعا عزيز أخنوش شبيبته لتنظيم جامعات شتوية على المستوى المحلي والجهوي، تكون بمثابة مرحلة أولى لإختيار المشاركين في الجامعة الصيفية الوطنية، ليسدل المنظمون الستار على الدورة بتلاوة برقية ولاء مرفوعة للملك محمد السادس.


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