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خبر إعتقال الشيخ ''سلمان العودة'' يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بدول الخليج بعد الأزمة

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 21:06 خبر إعتقال الشيخ سلمان العودة يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بدول الخليج بعد الأزمة | دولي
خبر إعتقال الشيخ ''سلمان العودة'' يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بدول الخليج بعد الأزمة
أشعلت تغريدة على تويتر لشقيق الداعية السعودي المعروف ''سلمان العودة'' صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تأكيده أن أفراداً من جهاز أمن الدولة السعودي ''جاءوا إلى منزل الداعية مساء أمس واصطحبوه

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أشعلت تغريدة على تويتر لشقيق الداعية السعودي المعروف ''سلمان العودة'' صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تأكيده أن أفراداً من جهاز أمن الدولة السعودي ''جاءوا إلى منزل الداعية مساء أمس واصطحبوه للتحقيق معه بسبب تغريدته الأخيرة، التي أشار فيها إلى الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي''.

وذكر حساب العهد الجديد على تويتر أن الديوان الملكي السعودي قد اتصل بالشيخين سلمان العودة وعوض القرني طالباً منهما توضيح موقفهما من الأزمة مع قطر ومساندته فرفض الشيخان، فهددهما بالاعتقال.


وكشف موقع ''هافنغتون بوست'' بأنه منذ ساعات تداول ناشطون سعوديون بموقع تويتر نبأ اعتقال الداعية السعودي المعروف سلمان العودة، حيث شارك النشطاء بشكل مكثف عبر هاشتاغ ''اعتقال_سلمان_العودة''، منددين بهذا الإجراء بحق الداعية الذي يحظى بحب الكثير من الشباب.

وفي ذات السياق، كشفت مواقع سعودية وخليجية بأنه لايوجد أي تأكيد رسمي من قبل السلطات السعودية، وأن المصدر الوحيد للخبر هو تغريدةو لشقيقه، فيما يغيب إلى حدود هذه اللحظات أي موقف رسمي، خاصة والصراع السياسي بين قطر ودول الخليج، الذي مهد لتناسل الإشاعات لتصفية الحسابات بين زعماء الدول المنصارعة.


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