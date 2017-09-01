ســــابقة : ''إلياس العماري'''' يقطر الشمع'' على ''حصاد'' ويحكي قصته مع الملك الراحل الحسن الثاني وأحمد عصمان والحسيمة وهذه التفاصيل المثيرة ﻿

كما وعد ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (المستقيل) ، أمس في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' أنه كان يريد التحدث عن الدخول المدرسي وأخر تدوينته نظرا لأسباب



''شوف تيفي'' محمد القاسمي



كما وعد ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (المستقيل) ، أمس في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' أنه كان يريد التحدث عن الدخول المدرسي وأخر تدوينته نظرا لأسباب هو يعرفها والتي ربطها بمكالمة أحد أصدقائه؛ ها هو ''العماري'' يعود من جديد ولم يتأخر طويلا ويخرج بتدوينة أخرى تحمل عدة رسائل سياسية من ضمنها توجيه أصابع الاتهام إلى ''حصاد'' وزير التربية الوطنية .



حيث قال في بداية تدوينته: '' قيل الكثير عن الدخول المدرسي لهذا الموسم، بين من استحضر تجربته مع أول يوم في المدرسة، وبين من انتقد المنظومة التربوية وفشل القائمين عليها من الاستقلال إلى اليوم، ومن كتب بأن التعليم تم توظيفه منذ الاستقلال ممن لديهم مصلحة كي يبقى المجتمع مكبلا.، كما أن هناك من تكلم عن الطفولة المغتصبة التي عِوَض أن تكون في المدارس، نجدها إما مشردة في شوارع المدن، أو غارقة، ضدا على القانون، في الورشات الشاقة؛ أو في البوادي ترقب السماء علها تجود مطرا؛ أو موجودة في السجون المسماة (الاصلاحيات) لسبب أو لآخر''.

وأضـــاف ''العماري'' في ذات التدوينة : ''هناك من علق على توزيع المحافظ على الأطفال من طرف الحكومة، ووضع علامات تمييزية تكشف عن مصدرها، في خرق سافر لمبدأ المساواة بين الأطفال المغاربة سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي، ضدا على مواثيق حقوق الطفل وتوصيات منظمة اليونيسيف''.

واسترسل قائلا: ''أنا بدوري سأدلو بدلوي في هذه المناسبة، وفي موضوع البذلة المدرسية بالذات، لأن الحكومة قررت مشكورة، تعميم البذلة المدرسية التي لها أبعاد تربوية واجتماعية مهمة جدا. غير أن الحكومة مطالبة ليس فقط بتعميم الزي المدرسي الموحد، وتحية العلم بالنشيد الوطني بانتظام مرتين كل أسبوع، ولكن مطالبة أيضا بعودة التعليم المجاني والمطعم المدرسي وتوفير كتب المقررات في الخزانات المدرسية مقابل مبالغ رمزية...''

وأطال الحديث عن البذلة التي تعرف نقاشا وقرارات سياسية خلال الموسم الدراسي الحالي من خلال وزارة حصاد حيث قال في هذا الصدد : ''قصتي مع البذلة، تذكرني بأننا ونحن صغارا، كنا نعتبر الزي المدرسي أفضل وأغلى ما كنا نملك من الثياب، ولذلك نحرص على المحافظة عليه بعناية فائقة. فنخلعه مباشرة بعد العودة من الدرس، ونضعه في مكان آمن من الضياع أو الأوساخ... فهي بذلة مصممة بإتقان، من مادة شبه بلاستيكية، بلون أزرق فاقع، وكنا نطلق عليها بالأمازيغية اسم ''باربيرو''. وكان يلبسها الجميع في بلدتي. وكنا نمنع بصرامة من طرف الوالدين من ارتدائها في أيام العطل.''



ونبش في مرحلة تاريخية تربطه بزيارة الملك الراحل الى الحسيمة وقال : '' ذات يوم أحد من سنة 1979، وكنت في مستوى الابتدائي الثاني، قيل لنا في الدوار بأن الملك سيزور مدينة الحسيمة. فالتمست من أمي أن تسمح لي بارتداء أحسن وأغلى ما أملك من الثياب لأستقبل الملك بالبذلة المدرسية الزرقاء، فسمحت لي بذلك على مضض، هيأت السلطات شاحنات لنقل سكان بلدتي من الأطفال والشباب إلى الحسيمة بالمجان، ذهبت إلى المقهى الوحيد في الدوار، ركبت مع الجميع شاحنة حمراء لنقل الرمال من نوع فولفو، وانطلقت بِنَا نحو الحسيمة. حين وصولي، انبهرت لكثرة الناس ولنوع اللباس الذي يرتديه أبناء المدينة، والذي لم أر مثله قط في قريتي، حتى تخيلت بأن الشاحنة طارت بِنَا إلى فردوس في السماء وليس إلى مدينة الحسيمة.''

وأشار في ذات التدوينة إلى بكائه على الملك ومفاجأته بزيارة الوزير الأول حينها أحمد عصمان للحسيمة خلاف ما كان ينويه في البداية قائلا : ''من شدة الانبهار تهت في الأزقة القليلة في المدينة. ووجدت نفسي بالصدفة، في حي الملعب الذي كان عبارة عن منازل بطابق أرضي فقط على منوال البناء الإسباني الأندلسي. فجأة قصدني خمسة أطفال أو أكثر بقليل، وصاروا يصيحون في وجهي: ها هو بدوي (أهبوج بالأمازيغية) يرتدي البذلة المدرسية يوم العطلة. ركضت بسرعة وأنا أبكي وأستغيث. مسك بيدي رجل محترم، وسألني عن سبب البكاء، فقلت له بأني جئت من البادية لرؤية الملك، ولبست أفضل وأغلى ما عندي، فرحا ومعتزا ببذلتي، فاستهزأ بي الأطفال وصاروا يطاردونني في الأزقة. تأثر الرجل لوضعي، وأرشدني إلى محطة الشاحنات، وقال لي بأن الذي سيزور الحسيمة ليس الملك، وإنما الوزير الأول أحمد عصمان.''

واختتم حديثه عن البذلة والمدرسة بقولـه : ''قد شكل لي هذا الحدث عقدة نفسية طوال حياتي. ففي الوقت الذي كنت فيه منتشيا وفرحا ببذلتي الرائعة، تحولت هذه الأخيرة إلى مصدر للازدراء والسخرية والمطاردة، هذه حكايتي مع البذلة المدرسية. وأنا مع إلزام جميع التلاميذ على ارتدائها، شرط أن تكون موحدة في النوع واللون، وأن يطبع فوقها تحذير خاص لأطفال البوادي بأنها لا تصلح لأيام العطل.''





