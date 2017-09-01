 هذه هي الدول العربية الأكثر فسادا وهذا هو ترتيب المغرب في اللائحة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة بالفيديو.. المواطنين ما بقاو كايسواو والو عند هاد الناس.. شوفو شنو لقاو فالبرقوق لي كايتباع فالأسواق المغربية | حوادث و حقوق

فضيحة بالفيديو.. المواطنين ما بقاو كايسواو والو عند هاد الناس.. شوفو شنو لقاو فالبرقوق لي كايتباع

ســــابقة : إلياس العماري يقطر الشمع على حصاد ويحكي قصته مع الملك الراحل الحسن الثاني وأحمد عصمان والحسيمة وهذه التفاصيل المثيرة | بوليتيك

ســــابقة : ''إلياس العماري'''' يقطر الشمع'' على ''حصاد'' ويحكي قصته مع الملك الراحل الحسن الثاني وأحمد

هذه هي الدول العربية الأكثر فسادا وهذا هو ترتيب المغرب في اللائحة | مجتمع

هذه هي الدول العربية الأكثر فسادا وهذا هو ترتيب المغرب في اللائحة

الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تخرج العماري عن سياق تدوينته المطولة لتوجيه أصابع الاتهام تحت الحزام .. وهذه التفاصيل | بوليتيك

الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تخرج ''العماري'' عن سياق تدوينته المطولة لتوجيه أصابع

مديرية الخميسات: كل التلاميذ سواسية ولا وجود لميز او تصنيف فيما بينهم | مجتمع

مديرية الخميسات: كل التلاميذ سواسية ولا وجود لميز او تصنيف فيما بينهم

سابقة...قطع الكهرباء على الساكنة ليلا لإضاءة حفل غنائي بإقليم الصويرة | مجتمع

سابقة...قطع الكهرباء على الساكنة ليلا لإضاءة حفل غنائي بإقليم الصويرة

بالفيديو.. على طريقة أفلام الأكشن.. نايضة في أحد أحياء مدينة القنيطرة.. شوفو شنو واقع !! | حوادث و حقوق

بالفيديو.. على طريقة أفلام الأكشن.. نايضة في أحد أحياء مدينة القنيطرة.. شوفو شنو واقع !!

صحفي مشهور بقناة الجزيرة يصف توقعات وصول الإعصار إلى فلوريدا بالإنتقام الإلهي والفايسبوكيون يردون عليه .. | دولي

صحفي مشهور بقناة الجزيرة يصف توقعات وصول الإعصار إلى فلوريدا بالإنتقام الإلهي والفايسبوكيون

بداية النهاية...البوليساريو غاضبة بعد طرد سفيرتها من البيرو بشكل مهين رغم تدخل الجزائر | بوليتيك

بداية النهاية...البوليساريو غاضبة بعد طرد سفيرتها من البيرو بشكل ''مهين'' رغم تدخل الجزائر

''رعاة'' سياسة الريع

هذه هي الدول العربية الأكثر فسادا وهذا هو ترتيب المغرب في اللائحة

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 19:22 هذه هي الدول العربية الأكثر فسادا وهذا هو ترتيب المغرب في اللائحة | مجتمع
هذه هي الدول العربية الأكثر فسادا وهذا هو ترتيب المغرب في اللائحة
كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال سبع دول عربية مكانة متقدمة في قائمة الدول الـ10 الأكثر فسادا على مستوى العالم، بينما المغرب قد احتل المركز 90 عالميا و 8

شوف تيفي

كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال سبع دول عربية مكانة متقدمة في قائمة الدول الـ10 الأكثر فسادا على مستوى العالم، بينما المغرب قد احتل المركز 90 عالميا و 8 عربيا.

وتناول التقرير مؤشرات الفساد في 176 دولة على مستوى العالم، وكانت الدول العربية الـ10 الأكثر فسادا هي:

1 الصومال- المرتبة 176.

2 جنوب السودان- المرتبة 175.

3 سورية- المرتبة 173.

4 اليمن، السودان، ليبيا- المرتبة 170.

5 العراق - المرتبة 166.

6 لبنان- المرتبة 136.

7 مصر والجزائر- المرتبة 108.

8 المغرب- المرتبة 90.

9 الكويت وتونس- المرتبة 75.

10 البحرين- المرتبة 70.

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي دول الفساد المغرب دول العربية مؤشر فساد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مديرية الخميسات: كل التلاميذ سواسية ولا وجود لميز او تصنيف فيما بينهم | مجتمع

مديرية الخميسات: كل التلاميذ سواسية ولا وجود لميز او تصنيف فيما بينهم

سابقة...قطع الكهرباء على الساكنة ليلا لإضاءة حفل غنائي بإقليم الصويرة | مجتمع

سابقة...قطع الكهرباء على الساكنة ليلا لإضاءة حفل غنائي بإقليم الصويرة

الحموشي لعناصر الأمن: الدولة مجندة لحمايتكم والدفاع عنكم | مجتمع

الحموشي لعناصر الأمن: الدولة مجندة لحمايتكم والدفاع عنكم

خبر صادم للمغاربة اللي بغاو يمشيو لقطر بلا فيزا ..في أول رد رسمي من قطر ..هاشنو خاص يكون عندكم | مجتمع

خبر صادم للمغاربة اللي بغاو يمشيو لقطر بلا فيزا ..في أول رد رسمي من قطر ..هاشنو خاص يكون عندكم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو شْحال كايخسرو المغاربة فمصاريف الدخول المدرسي | خارج البلاطو
منذ 48 دقيقة

شوفو شْحال كايخسرو المغاربة فمصاريف الدخول المدرسي

منين كايدخل البوليس فالليل للحي المحمدي عين السبع..هاشنو كايوقع | خارج البلاطو

منين كايدخل البوليس فالليل للحي المحمدي عين السبع..هاشنو كايوقع

أحوال الطقس : 10 شتنبر2017 | الطقس

أحوال الطقس : 10 شتنبر2017

بالفيديو..أجواء حماسية بالملتقى الأول للجامعة الصيفية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار+تصريحات | بــووز

بالفيديو..أجواء حماسية بالملتقى الأول للجامعة الصيفية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار+تصريحات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة بالفيديو.. المواطنين ما بقاو كايسواو والو عند هاد الناس.. شوفو شنو لقاو فالبرقوق لي كايتباع فالأسواق المغربية | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

فضيحة بالفيديو.. المواطنين ما بقاو كايسواو والو عند هاد الناس.. شوفو شنو لقاو فالبرقوق لي كايتباع

ســــابقة : إلياس العماري يقطر الشمع على حصاد ويحكي قصته مع الملك الراحل الحسن الثاني وأحمد عصمان والحسيمة وهذه التفاصيل المثيرة | بوليتيك

ســــابقة : ''إلياس العماري'''' يقطر الشمع'' على ''حصاد'' ويحكي قصته مع الملك الراحل الحسن الثاني وأحمد

هذه هي الدول العربية الأكثر فسادا وهذا هو ترتيب المغرب في اللائحة | مجتمع

هذه هي الدول العربية الأكثر فسادا وهذا هو ترتيب المغرب في اللائحة

الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تخرج العماري عن سياق تدوينته المطولة لتوجيه أصابع الاتهام تحت الحزام .. وهذه التفاصيل | بوليتيك

الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تخرج ''العماري'' عن سياق تدوينته المطولة لتوجيه أصابع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.