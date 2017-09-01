هذه هي الدول العربية الأكثر فسادا وهذا هو ترتيب المغرب في اللائحة ﻿

كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال سبع دول عربية مكانة متقدمة في قائمة الدول الـ10 الأكثر فسادا على مستوى العالم، بينما المغرب قد احتل المركز 90 عالميا و 8

شوف تيفي

كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال سبع دول عربية مكانة متقدمة في قائمة الدول الـ10 الأكثر فسادا على مستوى العالم، بينما المغرب قد احتل المركز 90 عالميا و 8 عربيا.

وتناول التقرير مؤشرات الفساد في 176 دولة على مستوى العالم، وكانت الدول العربية الـ10 الأكثر فسادا هي:

1 الصومال- المرتبة 176.

2 جنوب السودان- المرتبة 175.

3 سورية- المرتبة 173.

4 اليمن، السودان، ليبيا- المرتبة 170.

5 العراق - المرتبة 166.

6 لبنان- المرتبة 136.

7 مصر والجزائر- المرتبة 108.

8 المغرب- المرتبة 90.

9 الكويت وتونس- المرتبة 75.

10 البحرين- المرتبة 70.