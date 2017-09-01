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الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تخرج ''العماري'' عن سياق تدوينته المطولة لتوجيه أصابع الاتهام تحت الحزام .. وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 19:15 الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تخرج العماري عن سياق تدوينته المطولة لتوجيه أصابع الاتهام تحت الحزام .. وهذه التفاصيل | بوليتيك
الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تخرج ''العماري'' عن سياق تدوينته المطولة لتوجيه أصابع الاتهام تحت الحزام .. وهذه التفاصيل
بدون مناسبة ومن الحديث عن البذلة المدرسية وزيارة الملك الراحل الى الحسيمة وتعويضه بأحمد عصمان الوزير الأول حينها انتقل ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في تدوينة له على صفحته


''شوف تيفي'' محمد القاسمي



بدون مناسبة ومن الحديث عن البذلة المدرسية وزيارة الملك الراحل الى الحسيمة وتعويضه بأحمد عصمان الوزير الأول حينها انتقل ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يومه 10 شتنبر 2017 إلـى الحديث عن شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، مما يبرز أن هناك سببا ما حرك الرجل إلى اختتام تدوينته بما سماه بـالملاحظة والتي لها ما بعدها من البعد السياسي .

حيث قال : ''عندما قرأت خبر الجامعة الصيفية لشباب حزب الأحرار، تذكرت الواقعة، وكنت أتمنى أن تذكر خطابات قيادات الحزب الشباب بتاريخ زعيمهم أحمد عصمان. ومن بين محطات هذا التاريخ لحظة سفره للحسيمة صيف 1979. حيث لم تكن زيارته بصفته الحكومية، وإنما للترويج لحزبه الذي كان قد شكل حديثا في أكتوبر 1978''.

في ذات الوقت انتقد تأويل كتاباته الأخيرة وربطها باستقالته من كرسي الأمانة العامة للحزب حيث قال : '' لا ينبغي أن تحمل تدويناتي المنشورة على جداري الشخصي أكثر مما تحتمل، وتدوينتي السابقة عن الصداقة التي أولها أحد الأشخاص بربطها باستقالتي من الأمانة العامة للحزب، هي تعبير عن آرائي الشخصية ولا علاقة لها بالسياسة. وهذا الشخص الذي يجتهد كثيرا في تأويل ما لا يؤول، لن أكتب عنه في تدوينات وإنما في مقالات وفي الوقت المناسب''.


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