مديرية الخميسات: كل التلاميذ سواسية ولا وجود لميز او تصنيف فيما بينهم ﻿

خرجت مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، في إقليم الخميسات بتصريح رسمي بخصوص صدور بعض التدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تسليم محافظ في إطار المبادرة الملكية

شوف تيفي

خرجت مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، في إقليم الخميسات بتصريح رسمي بخصوص صدور بعض التدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تسليم محافظ في إطار المبادرة الملكية ''مليون محفظة''، والتي تحمل شارة ''المبادرة الوطنية للتنمية البشرية''، الأمر الذي لم يرق لأصحاب هذه التدوينات معتبرين أن المحافظ المسلمة قد خلقت نوعا من التمييز في صفوف التلاميذ.

وقالت مديرية إقليم الخميسات، إن مبدأ المبادرة الملكية ''مليون محفظة'' هو الاستفادة العامة الشاملة لكل التلاميذ بدون ميز أو تصنيف، ومهما كانت وضعياتهم الاجتماعية.

وأضافت المديرية، في بلاغ توضيحي اطلعت ''شوف تيفي'' عليه، أن جميع تلاميذ الاقليم، الممدرسين بالسنة الاولى من السلك الابتدائي، بالوسطين الحضري والقروي، تسلموا محافظ من نفس النوع والمحتويات، وكذلك الامر بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة الابتدائي والسنة الاولى من السلك الثانوي الاعدادي بالوسط القروي.

وفي الوقت الذي قدمت فيه المديرية الإقليمية أسبابها، اعتبر معلقون على شكل محفظات المبادرة، الموزعة بداية الموسم الدراسي، أنها “ستؤثر على نفسية التلميذ الذي سيحملها طيلة السنة على ظهره، مخبرا الجميع أن أسرته لم تستطع توفير ثمن المحفظة فحصل عليها من المبادرة.





