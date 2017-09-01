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سابقة...قطع الكهرباء على الساكنة ليلا لإضاءة حفل غنائي بإقليم الصويرة

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 18:29 سابقة...قطع الكهرباء على الساكنة ليلا لإضاءة حفل غنائي بإقليم الصويرة | مجتمع
سابقة...قطع الكهرباء على الساكنة ليلا لإضاءة حفل غنائي بإقليم الصويرة
في سابقة هي الأولى من نوعها، إنقطع الكهرباء ليلة يوم أمس إبتداء من الساعة الحادية عشر ليلا على دواوير بمنطقة إحاحان، مباشرة بعد الإنقطاع الكهربائي لست مرات متتالية على المنصة التي يقام عليها حفل

شوف تيفي

في سابقة هي الأولى من نوعها، إنقطع الكهرباء ليلة يوم أمس إبتداء من الساعة الحادية عشر ليلا على دواوير بمنطقة إحاحان، مباشرة بعد الإنقطاع الكهربائي لست مرات متتالية على المنصة التي يقام عليها حفل فني بمهرجان أركان ببلدة "سميمو" بإقليم الصويرة.

ووفق مصدر مطلع من عين المكان لم يتمكن التيار الكهربائي المتوفر بمنطقة سميمو التي تعيش على إيقاع مهرجان "إحاحان أركان" من تغطية إحتياجات الإجهزة الإلكترونية التي تتطلب تيارا كهربائيا لم تقو المحولات المتوفرة من تغطيته، ليتم قطع الكهرباء على الدواوير الواقعة بمنطقة إحاحان لتشغيل الأضواء ومكبرات الصوت الخاصة بالحفل.

وحسب مقاطع فيديو مباشرة من منصة الحفل، إنقطع الكهرباء لأزيد من ست مرات على منصة المهرجان الذي لم يقدم أي قيمة مضافة للمنطقة التي تشكو نقصا حادا على مستوى البنية التحتية من طرق معبدة ومؤسسات تعليمية وصحية في المستوى، حيث تم اللجوء إلى "الحيط القصير" وهو قطع الكهرباء على الدواوير المجاورة لفائدة المهرجان الذي يهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي والفني للمنطقة وفق المنظمين.



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