 صحفي مشهور بقناة الجزيرة يصف توقعات وصول الإعصار إلى فلوريدا بالإنتقام الإلهي والفايسبوكيون يردون عليه .. ﻿
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صحفي مشهور بقناة الجزيرة يصف توقعات وصول الإعصار إلى فلوريدا بالإنتقام الإلهي والفايسبوكيون يردون عليه .. | دولي

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صحفي مشهور بقناة الجزيرة يصف توقعات وصول الإعصار إلى فلوريدا بالإنتقام الإلهي والفايسبوكيون يردون عليه ..

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 18:01 صحفي مشهور بقناة الجزيرة يصف توقعات وصول الإعصار إلى فلوريدا بالإنتقام الإلهي والفايسبوكيون يردون عليه .. | دولي
صحفي مشهور بقناة الجزيرة يصف توقعات وصول الإعصار إلى فلوريدا بالإنتقام الإلهي والفايسبوكيون يردون عليه ..
انتقد العديد من رواد صفحات التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' ، سخرية الصحفي بقناة الجزيرة القطرية أحمد منصور من إجلاء السلطات الأمريكية 20 مليون مواطن من ولاية فلوريدا بسبب إعصار إيرما.

"شوف تيفي"

 

انتقد العديد من رواد صفحات التواصل الإجتماعي "فايسبوك" ، سخرية الصحفي  بقناة الجزيرة القطرية أحمد منصور من إجلاء السلطات الأمريكية 20 مليون مواطن من ولاية فلوريدا بسبب إعصار إيرما.

وقال أحمد منصور في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي  "الهروب الكبير من فلوريدا.. 20 مليون أمريكي يفرون خوفًا من الإعصار إيرما الذي يسحق كل شيء. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون".

واعتبر الفايسبوكيون خرجة الصحفي الشهير حول إعصار إيرما غير موفقة ، وإساءة للأنسانية والتشفي في ساكنة فلوريدا ، وربط ذلك بآية قرآنية بدون ذكر سياق الآية وتفسيرها الحقيقي البعيد كل البعد عن مثل هذه الوقائع والأحداث الناتجة عن الطبيعة .

يُذكر أنه مع توقعات وصول وشيك للإعصار إلى فلوريدا والتي تعد رابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيرما يتجه إلى قدرة تدميرية تاريخية ودعا الأمريكيين إلى الحذر والالتزام بتعليمات المسؤولين والأجهزة التنفيذية.

 

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