بداية النهاية...البوليساريو غاضبة بعد طرد سفيرتها من البيرو بشكل ''مهين'' رغم تدخل الجزائر ﻿

تلقت جبهة البوليساريو ضربة موجعة بأحد قلاعها التاريخية بعد طرد ''خديجاتو المختار'' التي عينت مؤخرا كممثلة لجبهة البوليساريو بالعاصمة البيروفية ''ليما''.

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تلقت جبهة البوليساريو ضربة موجعة بأحد قلاعها التاريخية بعد طرد ''خديجاتو المختار'' التي عينت مؤخرا كممثلة لجبهة البوليساريو بالعاصمة البيروفية ''ليما''.



وكشفت مواقع مقربة من جبهة البوليساريو نقلا عن وسائل إعلامية فينزويلية، أن السلطات البيروفية منعت يوم أمس السبت رئيسة إتحاد ''النساء الصحراويات'' من البقاء في البلاد وطالبتها بالمغادرة فورا في أول رحلة نحو إسبانيا، رغم تعيينها منذ شهر يونيو الماضي من قبل إبراهيم غالي كسفيرة ''للبوليساريو''.



وأضافت ذات المصادر، أن سفير الجزائر بالعاصمة ليما عين محاميا للدفاع عن ممثلة البوليساريو التي إحتجزتها الشرطة لأزيد من 9 ساعات قرب المطار قبل ترحيلها نحو إسبانيا، فيما قالت مصادر إعلامية أخرى أنها منعت من الدخول أصلا للبيرو قادمة من فينزويلا، التي تحتضن المقر الرئيسي للجبهة بجنوب أمريكا إحدى قلاعها التاريخية.



من جهة ثانية، أرجعت ذات المصادر الإعلامية، أن الرئيس الجديد للبيرو ''بيدرو بابلو كوكزينسكي'' معروف بمساندته للمغرب بل سبق له الإشادة بموقف المملكة حول مساندتها للمعارضة الفينزويلية.





