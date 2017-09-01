الحموشي لعناصر الأمن: الدولة مجندة لحمايتكم والدفاع عنكم ﻿

وجه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، نهاية هذا الأسبوع، مذكرة أمنية تم توزيعها بجميع الولايات والمناطق الأمنية على الصعيد الوطني، مفادها أن جميع موظفي الأمن يتمتعون بـ”حماية



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وجه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، نهاية هذا الأسبوع، مذكرة أمنية تم توزيعها بجميع الولايات والمناطق الأمنية على الصعيد الوطني، مفادها أن جميع موظفي الأمن يتمتعون بـ”حماية الدولة”.



وجاء في مذكرة الحموشي أن لـ”الشرطة الحق في حماية نفسها ضد كل التهديدات، والاعتداءات، والإهانات اللفظية، والجسدية، والتي يرتكبها بعض الأشخاص في حق موظفي الشرطة، أثناء مزاولتهم لمهامهم، مع استحضار أنهم في حماية الدولة، والمديرية العامة للأمن الوطني حريصة على صون اعتبارهم الشخصي، وضمان سلامتهم الجسدية”.

وكشفت المذكرة على أن نسبة الاعتداءات على عناصر الأمن ارتفعت في الآونة الأخيرة، سواء عند تطبيق أحكام قانون السير والجولان، أو عند القيام بدوريات الشرطة في الشارع العام، أو في معرض التدخلات الأمنية للوقاية من الجريمة، ومكافحتها، أو بمناسبة القيام بإجراءات المراقبة في المراكز الحدودية.

واعتبرت مذكرة الحموشي أن هذه الاعتداءات لا تمس السلامة الجسدية، والاعتبار الشخصي لموظف الشرطة فقط، وإنما صورة المديرية العامة للأمن الوطني، بصفتها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وسمعة البلد، والمؤسسات.

وشددت المذكرة على أن المديرية العامة للأمن الوطني “مجندة لحمايتهم، والدفاع عنهم، شريطة التزامهم بالتطبيق السليم للقانون، والتقيد بأخلاقيات، وضوابط الوظيفة الشرطية، والتي تقتضي التحلي بواجبات التجرد، والحياد، والاستقامة، والابتعاد كل البعد عن الاستفزاز، أو التراشق بالكلام مع أي كان”.



