خبر صادم للمغاربة اللي بغاو يمشيو لقطر بلا فيزا ..في أول رد رسمي من قطر ..هاشنو خاص يكون عندكم ﻿

في أول رد رسمي لقطر على خبر رفع التأشيرة على المغاربة، أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة اليوم، أنه يشترط على الراغبين من المغرب و الجزائر في الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول

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في أول رد رسمي لقطر على خبر رفع التأشيرة على المغاربة، أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة اليوم، أنه يشترط على الراغبين من المغرب و الجزائر في الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لدولة قطر من مواطني الدولتين أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنجن أو دول مجلس التعاون الخليجي



وأفاد بيان صحفي صادر يومه الأحد، عن الهيئة العامة للسياحة أن هذا الإعفاء والذي سيبدأ تطبيقه من تاريخ 15 شتنبر 2017 سوف يتيح للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب عبر الإنترنت قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل عبر طريق الموقع الالكترونيhttp://www.qatarvisaservice.com وعند تعبئة الطلب، يجب على المتقدمين تحميل حجز الفندق وتذكرة العودة (أو تذكرة لرحلة متابعة) وصورة من جواز السفر بما يثبت أنه ساري المفعول لستة شهور على الأقل.



وأفاد بأنه مع بهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ30 يوماً أخرى من داخل قطر، أما في حالة مغادرة الزائر فيتوجب على المسافر التقديم مرة أخرى على إخطار سفر إلكتروني في حال رغبته بالعودة لدولة قطر وستكون المدة الممنوحة 30 يوماً أخرى.



وفي هذا السياق، صرح العميد محمد أحمد العتيق، مدير عام الإدارة العامة للجوازات، بأن إدارة الجوازات تجري عملية مراجعة مستمرة لسياسة التأشيرات لدى دولة قطر، وتحدثها دورياً لمواكبة التطورات الاقتصادية والدولية، مشيراً إلى أن تفعيل نظام إخطار السفر الإلكتروني للمواطنين في المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سيساهم في تسهيل التعاون واستقطاب الزوار من تلك الدول، مضيفا بأن مواطني الدولتين المذكورتين والذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على تأشيرة عند الوصول فسيستطيعون التقديم مباشرة على التأشيرة السياحية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة قطر للتأشيرات.



ومن جانبه، اعتبر حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، بأن هذه الخطوة تأتي في سياق تطورات عدة على الساحة السياحية، حيث تعمل الهيئة جاهدة في هذه الفترة على تنويع الأسواق المصدرة للسياح إلى قطر عبر مجموعة من سياسيات تسهيل الحصول على تأشيرة ، معرباً عن أمله في أن يعطي هذا القرار الأخير حافزاً إضافياً للقادمين من المغرب والجزائر لاختيار الدوحة وجهة لهم أو محطة توقف في رحلاتهم ولرجال الأعمال من الدولتين زيارة فعاليات الأعمال وحضور الاجتماعات والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطر.





