خطــير و بالفيديو : التشرميل بالمؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال والاستقلاليون يتهمون ''ياسمينة بادو'' ويتوعدون بجرها إلى القضاء..وهذه التفاصيل ﻿

عرف مقر ''المقاولات والمهن'' التنظيم الموازي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مكتب عمالة مولاي رشيد و''سيدي عثمان'' حسب تقسيم حزب الاستقلال صبيحة يومه 10 شتنبر 2017 بالدار البيضاء صراعا قويا امتزج



''شوف تيفي'' م.ق



عرف مقر ''المقاولات والمهن'' التنظيم الموازي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مكتب عمالة مولاي رشيد و''سيدي عثمان'' حسب تقسيم حزب الاستقلال صبيحة يومه 10 شتنبر 2017 بالدار البيضاء صراعا قويا امتزج بالضرب والشتم والكلام النابي، وتراشق بين أعضاء الحزب وبعض الوافدين الجدد بالحجارة و العصي.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' تعود أسباب هذه الواقعة لعدم استدعاء مناضلي ومناضلات حزب الاستقلال من طرف اللجنة التحضرية للمؤتمر ، وعدم قبول لائحة مؤتمرين بالصفة ، وعدم إحترام مكاتب الشبيبات وتنظيم ،المرأة ومكاتب النقابة القانونية من طرف مفتش الحزب بالإقليم ''أحمد شجري'' وياسمينة بادو'' رئيسة المؤتمرات الإقليمة بجهة الدار البيضاء

وأضاف نفس المصدر ،أن باب المقر المحتضن للمؤتمر الإقليمي عرف ما سماه بعض مناضلي الحزب بالبلطجية ، الذين كانوا يقفون في باب المقر بالعصي والكلاب الضالة لمنع أعضاء الحزب من الولوج إلى قاعة التصويت



في حين تم التصويت على أعضاء المجلس الوطني من طرف المؤتمرين المحسوبين على ''ياسمينة بادو'' ومفتش الحزب رغم الفوضى العارمة التي عرفتها أشغال المؤتمر داخل وخارج القاعة .

وأكد أحد أعضاء الحزب في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' بعد هذه الأحداث أنه من المنتظر أن يتقدم الاستقلاليون والاستقلاليات بطعون قانونية في شرعية المؤتمر ، علما أنه قد تم توقيع محضر معاينة من طرف عون قضائي .