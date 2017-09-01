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بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 15:38 خطــــير:دارت البث المباشر فالفايسبوك و انتاحرات وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
خطــــير:دارت البث المباشر فالفايسبوك و انتاحرات وهاشنو وقع
وضعت شابة سورية حدا لحياتها بعد بإلقاء نفسها من شرفة منزلها في مدينة غازي عنتاب التركية، الأمر الذي وثّقته عبر بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على ''الفايسبوك''.

شوف تيفي:

 

وضعت شابة سورية حدا لحياتها بعد بإلقاء نفسها من شرفة منزلها في مدينة غازي عنتاب التركية، الأمر الذي وثّقته عبر بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على "الفايسبوك".

و تداولت يومه الأحد صفحات ومجموعات السوريين في تركيا الخبر، وتداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الفيديو الذي ما يزال على الصفحة الشخصية للشابة.

و لم تعلق الشرطة التركية رسميًا على الحادثة حتى لحظة إعداد الخبر. و يظهر الفيديو في بدايته تصوير الشارع من الأعلى ثم يسمع صوت الوقوع، إلا أن الشابة لم تظهر في أي جزء من الفيديو الذي تم تسجيله في وقت متأخر من الليلة الماضية.

 

 

 

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