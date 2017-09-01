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نقابة ال ''CDT'' تطالب العثماني بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وتحذر من الوضع الإجتماعي المقلق

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 15:17 نقابة ال CDT تطالب العثماني بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وتحذر من الوضع الإجتماعي المقلق | بوليتيك
نقابة ال ''CDT'' تطالب العثماني بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وتحذر من الوضع الإجتماعي المقلق
كشف بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن مراسلة النقابة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل تذكيره بفتح حوار إجتماعي تفاوضي لمعالجة الملفات المطلبية للطبقة العاملة وكافة

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كشف بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن مراسلة النقابة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل تذكيره بفتح حوار إجتماعي تفاوضي لمعالجة الملفات المطلبية للطبقة العاملة وكافة الأجراء.

وجاء بلاغ المركزية النقابية، عقب إجتماع لمكتبها التنفيذي بمدينة الدار البيضاء الذي تداول في مختلف المستجدات السياسية والإقتصادية، إذ قام أعضاء المكتب بتحليل الوضع الوطني المقلق في كل أبعاده، وفي مقدمته الوضع الإجتماعي الذي بات مزعجا بشكل لا يحتمل، والتجاهل الحكومي لمطالب الأجراء وتغييب الحوار الإجتماعي.


ونبهت النقابة عبر بلاغها إلى أن المقاربة الحالية للأوضاع تعطل بناء مغرب الديموقراطية والتقدم والتنمية والعدالة الإجتماعية، مجددة مطالبها بإطلاق سراح كافة معتقلي النضالات الإجتماعية والإستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.

كما طالبت النقابة منخرطيها والطبقة العاملة إلى دعم ومساندة مرشحي فيدرالية اليسار الديموقراطي في الإنتخابات الجزئية، حيث دعت أجهزتها إلى مواصلة التعبئة وتقويتها إستعدادا لتنفيذ البرنامج النضالي المسطر.


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