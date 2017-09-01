مهزلة بالفيديو و الصور:كلام نابي وتشابك بالأيدي في المؤتمرالإقليمي لحزب الاستقلال بمقاطعة مولاي رشيد ﻿

توصلت قنــاة ''شوف تيفي'' بفيديـو يوثق للحظات الهرج الذي عرفه المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بمنطقة مولاي رشيد صبيحة يومه الأحد 10 غشت 2017.

"شــوف تيفي"



توصلت قنــاة "شوف تيفي" بفيديـو يوثق للحظات الهرج الذي عرفه المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بمنطقة مولاي رشيد صبيحة يومه الأحد 10 غشت 2017.



وحسب مصادر "شوف تيفي" يعود التشابك بالأيدي بين مناضلي ومناضلات حزب الإستقلال بمنطقة مولاي رشيد بسبب طرد بعض أعضاء الحزب وتهميشهم من الحضور خلال المؤتمر من طرف "ياسمنة بادو" عضو اللجنة التنفيذية للحزب مما سموه "الدفاع عن الشرعية وتطبيق القانون الأساسي للحزب"



وأضــاف نفس المصدر أن مقر الحزب بإقليم مولاي رشيد امتلأ لعدد من القاصرين والأطفال والغرباء عن الحزب بالمدينة مما انتقده أبناء علال الفاسي ودخلوا في خصام مع الوافدين الجدد والمحسوبين على جناح ياسمينة بادو التي تريد تقوية جناحها داخل الحزب استعدادا لمؤتمر حزب الإستقلال



