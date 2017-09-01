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بالفيديو: بعد نجاة اعتابو..الحاج يونس يحتج على مسؤولي الدارالبيضاء وها علاش

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 13:31 بالفيديو: بعد نجاة اعتابو..الحاج يونس يحتج على مسؤولي الدارالبيضاء وها علاش | ثقافة و فنون
بالفيديو: بعد نجاة اعتابو..الحاج يونس يحتج على مسؤولي الدارالبيضاء وها علاش
بعد نجاة اعتابو و احتجاجاتها على مسؤولي مدينة الخميسات، احتج الفنان المغربي الحاج يونس على قائد مقاطعة عين برجة الحي المحمدي بالدارالبيضاء بسبب نفايات و أزبال المصانع المجاورة.

شوف تيفي:

بعد نجاة اعتابو و احتجاجاتها على مسؤولي مدينة الخميسات، احتج الفنان المغربي الحاج يونس على قائد مقاطعة عين برجة الحي المحمدي بالدارالبيضاء بسبب نفايات و أزبال المصانع المجاورة.

و قد وثق الحاج يونس هذه النفايات بفيديو نشره عبر حسابه الخاص بالفايسبوك حيث علق عليه بالقول: رجاءا أنقذوا ما يمكن إنقاذه عاجلا مما قام به سعادة القاااائد الحاكم لعين البرجة عين السبع الذي حول منطقة صناعية و سكنية إلى مرتع من النفايات و جبال من الأزباااال النتنة و ما لا يحضرني من النعوت ... سعااااااادة القائد هذا أعطى تعليماته و بحضوره الفعلي لإفراغ العشرات من الشاحنات متحديا الجمييييييع كما أشرت وقام بتحويل منطقة صناعية في منطقة راقية إلى أكبر مزبلة في الدار البيضاء تعد بمآت الأمتار

ووجه الحاج يونس كلامه للعامل الذي قال إنه على علم تام بما قام به قائد المقاطعة من تصرف ممنوع قانونيا و مع الأسف لم يحرك ساكنا.

 

 

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