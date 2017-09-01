 فيتو فوقي ضد حضور ''بنكيران'' للمهرجان الخطابي بتطوان وأصابع الاتهام موجهة لإخوانه بالجناح الوزاري.. وها شنو واقع داخل العدالة والتنمية ﻿
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فيتو فوقي ضد حضور ''بنكيران'' للمهرجان الخطابي بتطوان وأصابع الاتهام موجهة لإخوانه بالجناح الوزاري.. وها شنو واقع داخل العدالة والتنمية

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 13:21 فيتو فوقي ضد حضور بنكيران للمهرجان الخطابي بتطوان وأصابع الاتهام موجهة لإخوانه بالجناح الوزاري.. وها شنو واقع داخل العدالة والتنمية | بوليتيك
فيتو فوقي ضد حضور ''بنكيران'' للمهرجان الخطابي بتطوان وأصابع الاتهام موجهة لإخوانه بالجناح الوزاري.. وها شنو واقع داخل العدالة والتنمية
بعدما تم إلغاء المهرجان الخطابي لـ''عبد الإله بنكيران'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والذي كان من المفروض أن يعقد يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017 بالمجلس البلدي حي المطار بمدينة تطوان ، دخل أبناء

''شوف تيفي'' م.ق

بعدما تم إلغاء المهرجان الخطابي لـ''عبد الإله بنكيران'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والذي كان من المفروض أن يعقد يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017 بالمجلس البلدي حي المطار بمدينة تطوان ، دخل أبناء ''البيجيدي'' في مشادات كلامية بين بعضهم البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' وتبادلوا الاتهامات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإلغاء المفاجئ أو ''المنع'' كما اعتبره أنصار بنكيران من طرف الجناح الوزاري في بعض التعليقات.

وقد قال أحد المدونين بصفحته على ''الفايسبوك'' معلقا على هذا الإلغاء : '' المهرجان الخطابي لبنكيران لم يكن يستهدف الانتخابات الجزئية أساسا بل كان فرصة لخروج الزعيم وتوجيه خطابه للشعب.. والظرفية ليست عادية ولذلك لا يمكن الإعلان عن مهرجان الأستاذ بنكيران والتراجع عنه ببساطة لولا أن الخطب جلل.. راه السياسة هذي مشي اللعب .. اتخاذ قرار إلغاء مهرجان الزعيم ، والإعلان عنه وترويجه إعلاميا مسؤولية كبيرة بالحجم المطلوب نعتذر عنه للجمهور..''


في ذات الموضوع كتب أحد أعضاء شبيبة ''البيجيدي'' في صفحته ما نصه : ''في الحقيقة ساءني جدا ما يكتبه بعض الاخوان اتجاه اخوانهم حينما يربطون الغاء المهرجان الخطابي للأخ الأمين العام الاستاذ العزيز جدا عبد الإله ابن كيران بتطوان -يربطونه- بالانبطاح - لقيادات الحزب- وما إلى ذلك، علما أن الأسباب ''الموضوعية والتقنية'' قد تتعلق أساسا -وهذا مفهوم جدا- بالترتيبات المتعلقة بالمهرجان موعداً ولوجستيكيا !!...''

وأضاف قائلا: ''ماذا لو أن الإخوان بتطوان تبين لهم أن الأمور على أحسن ما يرام وقرروا التراجع عن المهرجان الخطابي تجنبا لأي مشقة في السفر وجهد للأخ الأمين العام؟! وأن يستغلوا الوقت لتكثيف التواصل في مناطق تحتاجها اكثر ؟!ماذا لو أن الإلغاء كان برغبة من الأخ الأمين العام شخصيا خصوصا وان المقعد مضمون لصالح البيجيدي؟!ماذا سنكون آنذاك اقترفنا في حق إخواننا؟! وكيف سيكون حالنا ونحن قد أصبنا قوما بجهالة؟!قليلاً من الرصانة وحسن النية لن يضر..''

وعلق أحدهم أيضا بتدوينة تحمل رسائل قوية قد تشكف كواليس ما يدوربالبيت الداخلي للمصباح حيث قال: '' تعويض الأخ الأمين العام بمصطفى الخلفي والأزمي الإدريسي يعني أن ما يسمى ظروفا موضوعية له تفسير واحد هو : فيتو فوقي ضد حضور الزعيم ، الأمور واضحة..راه تا شي واحد ما يكره حضور بنكيران حتى ولو كان المقعد مضمون لأن تأطير مهرجان لا يعني فقط حملة انتخابية إنه أكثر من ذلك بكثير ولذلك منع، الله يخليكم لسنا ملزمين بتبرير المنع ، الجهة المعنية تتحمل المسؤولية والتاريخ شاهد..''

 

 

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