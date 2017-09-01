الأمن يحجز ''وصفات طبية'' وعائدات مالية من ترويج المؤثرات العقلية بإنزكان ﻿

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح منطقة أمن إنزكان، عن إيقاف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية وحجز كميات مهمة من الأقراص المهلوسة والشيرا ومادة اللصاق، بأحياء مختلفة

شوف تيفي





أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح منطقة أمن إنزكان، عن إيقاف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية وحجز كميات مهمة من الأقراص المهلوسة والشيرا ومادة اللصاق، بأحياء مختلفة بمدينة إنزكان وأيت ملول.



ووفق مصدر أمني، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية من إيقاف شخصين بحي أسايس، نهاية الأسبوع الجري، متلبسين بترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكن أحدهما عن حجز نحو 350 قرصا مهلوسا من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى وصفات طبية يستعين بها لاقتناء هذه المؤثرات العقلية من الصيدليات.



وبحي الجرف بمدينة إنزكان، تمكنت عناصر نفس الفرقة من ضبط شخص متلبسا بترويج مخدر الشيرا، وحجزت لديه صفيحة يناهز وزنها 200غراما، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج ودراجة نارية يستعملها في نشاطه الإجرامي.



وبنفس الحي، تم إيقاف شخص كان يجري البحث عنه من أجل قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، جرى تسجيلها مؤخرا، وقد تم ضبطه في حالة تخدير متقدمة.



أما بحي تراست، أسفرت عملية أمنية قامت بها عناصر الدائرة الثالثة، بجنبات وادي سوس، من حجز نحو 200 عبوة من مادة اللصاق، تخلى عنها أحد المروجين، أثناء مداهمة وكره، في حين لا زال البحث جاريا لإيقافه بعد تحديد هويته.



كما مكنت نفس العمليات الأمنية، التي تتم بإشراف مباشر من المسؤول الجديد على المنطقة الأمنية، من حجز ما يناهز 10 دراجات نارية، لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية.





