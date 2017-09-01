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عاجــــل: فرحة أسرة بسيطة بحفل زفاف بفاس تتحول إلى ''قرطاس'' بمولاي ادريس الزرهون..شوف أشنو وقع

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 12:49 عاجــــل: فرحة أسرة بسيطة بحفل زفاف بفاس تتحول إلى قرطاس بمولاي ادريس الزرهون..شوف أشنو وقع | حوادث و حقوق
عاجــــل: فرحة أسرة بسيطة بحفل زفاف بفاس تتحول إلى ''قرطاس'' بمولاي ادريس الزرهون..شوف أشنو وقع
اضطر شرطي يعمل بمفوضية الأمن بمدينة مولاي ادريس زرهون، صباح اليوم الأحد، إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة، ويحوز

شوف تيفي:


اضطر شرطي يعمل بمفوضية الأمن بمدينة مولاي ادريس زرهون، صباح اليوم الأحد، إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة، ويحوز أحدهما سكينا في ظروف من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني،في بلاغ ، أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه فيهم أحدثوا فوضى عارمة بمحيط قاعة للأفراح كانت تحتضن حفل زفاف، وعرضوا حياة أشخاص للخطر، مما اضطر أحد الشرطيين لإطلاق رصاصتين تحذيريتين بغرض تحييد الخطر الناجم عنهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف هؤلاء المشتبه فيهم، وحجز السكين الذي كان بحوزة أحدهم، قبل أن يتم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.



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شوف تيفي المغرب مولاي ادرس الزرهون حفل زفاف عرس

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