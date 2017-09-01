بوريطة يمثل الملك في القمة الأولى للعلوم والتكنولوجيا لمنظمة التعاون الإسلامي بأستانة ﻿

يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الملك محمد السادس، في القمة الأولى للعلوم والتكنولوجيا لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بأستانة في كازاخستان.

شوف تيفي:

يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الملك محمد السادس، في القمة الأولى للعلوم والتكنولوجيا لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بأستانة في كازاخستان.

ويقود السيد بوريطة بالمناسبة وفدا يضم السيدين خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الجليل صبري، سفير جلالة الملك في أستانة.

ويشارك 57 من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب 80 وفدا لبلدان ملاحظة ومنظمات دولية في القمة التي سبقها، أمس السبت، اجتماع لوزارء العلوم والتكنولوجيا بالدول الأعضاء في المنظمة. وتتوخى القمة، التي تنعقد تنفيذا لقرار الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي احتضنته القاهرة يومي 6 و7 فبراير 2013، النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتعزيزها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وستمهد القمة، التي تمثل أول اجتماع لرؤساء الدول والحكومات يكرس حصريا للعلوم والتكنولوجيا، الطريق لبناء مستقبل العلوم والتكنولوجيا، والتأكيد مجددا على التزام القيادة بالعلوم والتكنولوجيا على أعلى مستوى، وتحديد الأولويات والأهداف والإجراءات الموصى بها للبلدان الإسلامية في ميدان العلوم والتكنولوجيا للعقد المقبل.





