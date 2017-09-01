من جديد... ''وساطة'' بين تيار ''الإستوزار'' وبن كيران لعقد إجتماع لقيادة ''المصباح'' ﻿

رغم التطمينات السابقة لقياديين بحزب العدالة والتنمية، عن إمكانية تجاوز الأزمة الداخلية للحزب منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، عاد نقاش غياب الإجتماعات الأسبوعية للأمانة العامة للحزب للظهور

شوف تيفي





رغم التطمينات السابقة لقياديين بحزب العدالة والتنمية، عن إمكانية تجاوز الأزمة الداخلية للحزب منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، عاد نقاش غياب الإجتماعات الأسبوعية للأمانة العامة للحزب للظهور من جديد.



وكشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن الأزمة الصامتة بين أعضاء الأمانة العامة للحزب، لم تراوح مكانها، حيث تسائل ذات المصدر عن غياب إجتماع قادة الحزب في الظرفية الحالية، رغم وجود عدة مواضيع حساسة وعلى رأسها مناقشة ميثاق الأغلبية الحكومية والإستعداد للمؤتمر المقبل للحزب والإنتخابات الجزئية التي ستشهدها عدة دوائر بعد قرارات المحكمة الدستورية.



وأوضح ذات المصدر، أن جميع أعضاء الحزب أضحوا على يقين بأن الأزمة الداخلية وصلت الباب المسدود، معتبرا الإجتماعات الدورية للأمانة العامة بمثابة البوصلة الحقيقية للأوضاع داخل التنظيم السياسي، حيث أن الإحساس السائد هو تجاهل قيادة الحزب الإجتماع داخل قاعة واحدة مخافة التصادم التي قد يعصف بوحدة الحزب قبل حلول موعد المؤتمر المقبل.



وأضاف ذات المصدر، أن قياديين بالحزب من خارج الأمانة العامة يقودون وساطة بين ما أطلق عليه بتيار الإستوزار و عبد الإله بن كيران لعقد إجتماع فقط للتداول حول المستجدات التنظيمية وتأجيل النقاش السياسي إلى حين إنعقاد المؤتمر المقبل الذي سيحسم في كل شيئ وفق ذات المصدر.





