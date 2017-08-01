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الفايسبوك يُحارب الانتحار

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 11:33 الفايسبوك يُحارب الانتحار | نت 2.0
الفايسبوك يُحارب الانتحار
يحرص الموقع العالمي الشهير ''فايسبوك'' خلال اليوم العالمي لمنع الانتحار، الموافق للعاشر من شتنبر من كل سنة، على مشاركة الجميع على كافة المستويات في جهود منع الانتحار.

شوف تيفي:

يحرص الموقع العالمي الشهير "فايسبوك" خلال اليوم العالمي لمنع الانتحار، الموافق للعاشر من شتنبر من كل سنة، على مشاركة الجميع على كافة المستويات في جهود منع الانتحار.

و يوفر العالم الأزرق، طيلة شهر شتنبر معلومات عن مجموعات الدعم وأدوات منع الانتحار من خلال إعلانات في صيغة أخبار.

. كذلك أطلق الموقع فقرة جديدة في مركز السلامة تضمّ موارد إضافية عن منع الانتحار والرفاهية على الإنترنت (facebook.com/safety/wellbeing). ويمكن للأشخاص الوصول إلى هذه الأدوات لحلّ نزاع على الإنترنت أو مساعدة صديق تساوره أفكار انتحارية أو الاستفادة من الموارد المتاحة إن كانوا يمرون بوقت عصيب.

وقد وفّر الفايسبوك كذلك هذه الأدوات التي طورها بالتعاون مع مؤسسات الصحة العقلية على مرّ أكثر من عشر سنوات، التزاماً بجهوده المتواصلة التي تهدف إلى بناء مجتمع آمن على فيسبوك وخارجه.

و حسب بلاغ للموقع، يعمل الأخير مع شركاء معنيين بمنع الانتحار لجمع الجمل والهاشتاغ وأسماء المجموعات التي تروّج لتحديات على الإنترنت تشجع على إيذاء الذات أو الانتحار.

 

 

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