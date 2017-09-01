أعضاء بحزب ''الكتاب'' بتطوان يدعون للتصويت ضد مرشح ''البيجيدي'' ''إدعمار'' ﻿

في خطوة مثيرة، دعا أعضاء ومسؤولون باسم حزب التقدم والإشتراكية بمدينة تطوان إلى التصويت لصالح مرشحة فيدرالية اليسار ضد رئيس بلدية المدينة محمد إدعمار الذي أسقطته المحكمة الدستورية ومرشح حزب

شوف تيفي



في خطوة مثيرة، دعا أعضاء ومسؤولون باسم حزب التقدم والإشتراكية بمدينة تطوان إلى التصويت لصالح مرشحة فيدرالية اليسار ضد رئيس بلدية المدينة محمد إدعمار الذي أسقطته المحكمة الدستورية ومرشح حزب العدالة والتنمية بالدائرة في الإنتخابات الجزئية ليوم 14 شتنبر المقبل.



وأرجع أحد المرشحين السابقين باسم حزب الكتاب '' أسامة العمراني'' دعمه لمرشحة فيدرالية اليسار إلى ''تواطؤ عدة أحزاب (سياسية) بإخلاء الساحة لمرشح حزب المصباح المفروض على هذه المدينة، وعدم التنافس على المقعد الشاغر في الإنتخابات الجزئية ليوم 14 من الشهر الجاري بحجج مختلفة، أبرزها ''لم نجد مرشحا'' رغم رغبة بعض أبناء المدينة الغيورين في الترشح، لكن للأسف طالهم التجاهل''.



وتابع ذات المصدر من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، عن تنويهه ''بشجاعة حزب فدرالية اليسار الديموقراطي على مشاركته، وأطلب من كل أصدقائي وأحبابي ومعارفي وشرفاء هذه المدينة الغالية والغيورين عليها التصويت وبكثافة على مرشحة فدرالية اليسار الديموقراطي برمز الرسالة لكي تصل الرسالة''، حيث لاقت الدعوة ترحيبا كبيرا من مسؤولي حزب الكتاب بالمدينة.



ولجأ العديد من المسؤولين النقابيين والحزبييين بالمدينة إلى الدعوة للتصويت ضد ''محمد إدعمار'' الذي أعادت قيادة المصباح ترشيحه رغم إسقاطه من قبل المحكمة الدستورية، وهو ما أغضب العديد من الفعاليات بمدينة تطوان، حيث تعالت الدعوات داخل موقع التواصل الإجتماعي التصويت لصالح مرشحة فيدرالية اليسارأو مقاطعة الإنتخابات.