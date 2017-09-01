عاجل: نايضة بمصر وهاشنو واقع ﻿

قتل سبعة إرهابيين, وأصيب شرطيان في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بضاحية ''العجوزة'' بمحافظة ''الجيزة'' جنوب القاهرة، حسبما كشفت عنه وكالة أنباء (الشرق الأوسط يومه الأحد.

شوف تيفي:

قتل سبعة إرهابيين, وأصيب شرطيان في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بضاحية "العجوزة" بمحافظة "الجيزة" جنوب القاهرة، حسبما كشفت عنه وكالة أنباء (الشرق الأوسط يومه الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمنى, قوله, إن "معلومات مؤكدة توافرت، مفادها اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل إحدى الشقق بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة, تمهيدا للتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية".

وأضاف المصدر الأمني, أنه "عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة, تم توجيه مأمورية لضبط العناصر الإرهابية", مشيرا إلى أنه لدى اقتراب القوات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات, ما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار.

و أوضح ذات المصدر , أن "تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة, ومقتل سبعة إرهابيين", وأشار إلى أنه تم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر والأوراق التنظيمية داخل الوكر الإرهابي.

وأعلنت السلطات المصرية في الآونة الأخيرة مرارا عن مقتل مسلحين في عمليات لقوات الأمن.

وتشهد مصر هجمات ضد رجال الجيش والشرطة, خاصة في شمال "سيناء" معقل تنظيم "ولاية سيناء" الذراع المصرية لتنظيم الدولة الإسلامية, منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو عام 2013, بعد احتجاجات حاشدة طالبت برحيله.





