بالصور: ''سيتي باص'' تؤدي ثمن شغب بعض جماهير المغرب الفاسي وتطالب بإحداث مصالح أمنية خاصة بالحافلات وتوجه نداء الى المجتمع المدني ورجال الأمن ﻿

تعرضت حافلات النقل التابعة لــ ''سيتي باص'' الشركة المكلفة بتدبير النقل داخل العاصمة العلمية فاس إلى تخريب من طرف بعض المشاغبين المحسوبين على جمهور المغرب الفاسي خلال مباراة أمس التي جمعت اتحاد

''شوف تيفي'' م.ق

تعرضت حافلات النقل التابعة لــ ''سيتي باص'' الشركة المكلفة بتدبير النقل داخل العاصمة العلمية فاس إلى تخريب من طرف بعض المشاغبين المحسوبين على جمهور المغرب الفاسي خلال مباراة أمس التي جمعت اتحاد الخميسات وفريق المغرب الفاسي بالمركب الرياضي فاس والتي انتهت بفوز الماص بهدف لصفر .

وأكد مسؤول ''سيتي باص'' لــ ''شــوف تيفي'' صبيحة هذا اليوم أن ما تعرضت له حافلات النقل بفاس تتعرض له منذ سنوات إلا أن هذه المرة استهدفت سلامة المواطنين وهو الأمر الخطير الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من طرف الجهات المعنية ، مبرزا أن أغلب هؤلاء المشاغبين قاصرون.

وصرح لــ''شوف تيفي'' قائلا : '' رغم الاحتياطات التي نتخذها مع رجال الأمن الى أننا دائما نواجه نفس المشاكل من تخريب للزجاج واصابات ركاب الحافلة '' وأضاف أن جميع هذه الحالات تم التصريح بها لدى المصالح الأمنية، وأبرز أنه ''مع انطلاق الموسم الرياضي يجب على جماهير كرة القدم أن تكون واعية بهذه الظاهرة التي تسيء الى المدن المغربية ''.

واسترسل قائلا: '' نوجه النداء الى المجتمع المدني ورجال الأمن ووسائل الإعلام ونحن في حاجة الى مصلحة خاصة لأمن الحافلات التي سيكون لها دور كبير للتقليص من هذه الكارثة ، وهذا مطلب ضروري لا سيما أن مدينة القنيطرة والدار البيضاء عرفت اهتماما للفرق الأمنية بعد الأحداث الأخيرة التي عرفها هذا القطاع ، ونحن في فاس أيضا في حاجة ّإلى مراقبة الحافلات من طرف الأمن وتهييء مناخ مناسب للعمل ''.