خطير.. ارتفاع عدد قتلى زلزال المكسيك إلى 90 شخصا ﻿

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب المكسيك، يوم الخميس الماضي ، إلى ما لا يقل عن 90 شخصا بعد أن قالت سلطات الطوارئ في ولاية واهاكا، أمس السبت، إنها سجلت 71 حالة وفاة.

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ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب المكسيك، يوم الخميس الماضي ، إلى ما لا يقل عن 90 شخصا بعد أن قالت سلطات الطوارئ في ولاية واهاكا، أمس السبت، إنها سجلت 71 حالة وفاة.

وقال متحدث باسم هيئة الحماية المدنية في الولاية "هناك 71 قتيلا في /واهاكا/ بمفردها". وأكدت السلطات المحلية مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في ولاية "تشياباس"، بينما لقي أربعة أشخاص حتفهم في ولاية "تاباسكو".

ويعد الزلزال، الذي بلغت شدته 8.1 درجة قبالة ساحل "تشياباس"، أقوى من زلزال مدمر وقع عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الالاف من الاشخاص.

وتواصلت جهود الإغاثة في جنوب البلاد، أمس السبت، في حين أن كثيرا من الناس في المناطق الأكثر تضررا لا يزالون متخوفين من العودة إلى منازلهم التي قد تنهار على رؤوسهم بسبب تبعات الزلزال.





