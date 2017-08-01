طقس حار بهذه المناطق يصل إلى 42 درجة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن ينتعش الجو بشمال البلاد وبسهول المحيط الأطلسي الشمالية الغربية، مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة أو بعض القطرات المطرية المتفرقة بأقصى الشمال



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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن ينتعش الجو بشمال البلاد وبسهول المحيط الأطلسي الشمالية الغربية، مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة أو بعض القطرات المطرية المتفرقة بأقصى الشمال الغربي للمملكة. كما ستظهر سحب منخفضة بالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، إضافة إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة وجد مشمسة بباقي الأرجاء.

وستهب رياح معتدلة القوة من الشمال وأحيانا من الشمال الغربي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشرقي بالجنوب الشرقي للبلاد، وستهب من القطاع الشمالي في معظمها بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية داخل الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة العليا مابين 22 و27 درجة بالمرتفعات وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، ومابين 27 و32 درجة بالسهول الداخلية، وجنوب المنطقة الشرقية، وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 32 و37 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 37 و42 درجة بجنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الصويرة وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.





