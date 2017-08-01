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عاجل: إخلاء مطار ألمانيا بسبب متفجـــــرات

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 09:36 عاجل: إخلاء مطار ألمانيا بسبب متفجـــــرات | دولي
عاجل: إخلاء مطار ألمانيا بسبب متفجـــــرات
أخلت الشرطة الاتحادية بمطار فرانكفورت الألماني،في الساعات الأولى من يومه الأحد، بشكل جزئي المطار بعد ما أبلغ رجل أن بحوزته متفجرات في أمتعته.

شوف تيفي:



أخلت الشرطة الاتحادية بمطار فرانكفورت الألماني،في الساعات الأولى من يومه الأحد، بشكل جزئي المطار بعد ما أبلغ رجل أن بحوزته متفجرات في أمتعته.

وقالت الشرطة في بيان لها أن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما ، أبلغهم أن أمتعته بها مواد متفجرة، فقامت بإخلاء جزءا من المبنى رقم 1 بالمطار, بالإضافة إلى منطقة ربط بمحطة قطار عالي السرعة، لمدة 90 دقيقة.

واعتقلت الشرطة الرجل وفتشت أمتعته، ولم يتم العثور بداخلها سوى على قطع كمبيوتر وعبوة غاز, وأكدت الشرطة على أن المسافرين لم يتعرضوا للخطر في أي وقت خلال الحادث.

وأشارت الشرطة الاتحادية الى أن الرجل تورط في حوادث مماثلة في الماضي، ويجري حاليا إيداعه منشأة للأمراض النفسية


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