الدرك الملكي يحجز كمية كبيرة من السجائر المهربة قادمة من "البوليساريو" نحو شمال المملكة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي بالجماعة القروية أيت اعميرة بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت حجزت أزيد من 4 آلاف علبة سجائر مهربة، عشية اليوم السبت، كانت مخبأة بسيارة خفيفة على

''شوف تيفي''

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي بالجماعة القروية أيت اعميرة بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت حجزت أزيد من 4 آلاف علبة سجائر مهربة، عشية اليوم السبت، كانت مخبأة بسيارة خفيفة على متنها شخصان تم توقيفهما على ذمة التحقيق.

ووفق مصادر محلية، فالسيارة التي كان على متنها السجائر، كانت قادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب، وجرى توقيفها بمنطقة حد سوالم التابعة لجماعة أيت اعميرة بعد ان حامت شكوك حول حمولتها، حيث قام عناصر الدرك الملكي بتفتيش السيارة ليتم العثور على علب السجائر المهربة، ليتم نقل السيارة بمعية سائقها ومرافقه إلى مقر الدرك الملكي وذلك من أجل استكمال الاجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

وأضاف ذات المصدر، أن السجائر التي يتم حجزها والقادمة من المناطق الجنوبية يتم تهريبها بمناطق وعرة وشبه خالية بين الحدود الشرقية الجنوبية بين المغرب والجزائر، حيث ينشط مهربون متخصصون من جنوب المغرب وعناصر من الضفة الأخرى لهم علاقة بالبوليساريو التي تسهل عملية التهريب وتربطها علاقات مع مافيات عابرة للحدود إنطلاقا من الجزائر نحو الدول الإفريقية المجاورة.