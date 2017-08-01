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بعد الإهانة.. استنفار في عمالة الخميسات وها أشنو واقع

بتاريــخ : 10 شتنبر 2017 / 00:06 بعد الإهانة.. استنفار في عمالة الخميسات وها أشنو واقع | مجتمع
بعد الإهانة.. استنفار في عمالة الخميسات وها أشنو واقع
بعد الضجة الفايسبوكية التي خلقتها المحفظات التي وزعت في مدينة الخميسات، في إطار توزيع مليون محفظة، علم من مصدر جيد الاطلاع أن استنفارا وقع داخل عمالة الخميسات بعد ما اعتبره رواد مواقع التواصل

''شوف تيفي''

بعد الضجة الفايسبوكية التي خلقتها المحفظات التي وزعت في مدينة الخميسات، في إطار توزيع مليون محفظة، علم من مصدر جيد الاطلاع أن استنفارا وقع داخل عمالة الخميسات بعد ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فضيحة" و"إهانة" في حق التلاميذ.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم استدعاء المسؤولين الذين أشرفوا على طبع الجملة الإشهارية لعمالة الخميسات على المحفظات، والتي لم تكن لتوضع أصلا.

وأشار المصدر ذاته أن ما وقع اليوم السبت من ضجة إعلامية وفايسبوكية، خلق استنفارا واجتماعات للبحث عن حل للمشكل، الذي اعتبر اجتهادا من طرف المسؤول عن الطبع ليس إلا.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مصدر محفظة الخميسات مبادرة

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