بعد الإهانة.. استنفار في عمالة الخميسات وها أشنو واقع ﻿

بعد الضجة الفايسبوكية التي خلقتها المحفظات التي وزعت في مدينة الخميسات، في إطار توزيع مليون محفظة، علم من مصدر جيد الاطلاع أن استنفارا وقع داخل عمالة الخميسات بعد ما اعتبره رواد مواقع التواصل

''شوف تيفي''

بعد الضجة الفايسبوكية التي خلقتها المحفظات التي وزعت في مدينة الخميسات، في إطار توزيع مليون محفظة، علم من مصدر جيد الاطلاع أن استنفارا وقع داخل عمالة الخميسات بعد ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فضيحة" و"إهانة" في حق التلاميذ.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم استدعاء المسؤولين الذين أشرفوا على طبع الجملة الإشهارية لعمالة الخميسات على المحفظات، والتي لم تكن لتوضع أصلا.

وأشار المصدر ذاته أن ما وقع اليوم السبت من ضجة إعلامية وفايسبوكية، خلق استنفارا واجتماعات للبحث عن حل للمشكل، الذي اعتبر اجتهادا من طرف المسؤول عن الطبع ليس إلا.