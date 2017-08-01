 مروع..حادثة سير خطيرة بين شاحنة وسيارة وهذه حصيلة الضحايا + تفاصيل مروعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حي ديور المساكين بمراكش يهتز على وقع حدث مروع | حوادث و حقوق

حي ديور المساكين بمراكش يهتز على وقع حدث مروع

مروع..حادثة سير خطيرة بين شاحنة وسيارة وهذه حصيلة الضحايا + تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

مروع..حادثة سير خطيرة بين شاحنة وسيارة وهذه حصيلة الضحايا + تفاصيل مروعة

اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة القانونية في المنازعات التجارية واتحاد المحامين العرب | بوليتيك

اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة القانونية في المنازعات التجارية

الا بغيتي تشري حيوان أليف لولدك صغير ... ها كيفاش تختار ليه الحيوان المناسب ( فيديو )‎ | بووز

الا بغيتي تشري حيوان أليف لولدك صغير ... ها كيفاش تختار ليه الحيوان المناسب ( فيديو )‎

مثير وبالصورة.. فنانة معروفة تصدم الجميع وتعلن تحولها لرجل وها علاش | دولي

مثير وبالصورة.. فنانة معروفة تصدم الجميع وتعلن تحولها لرجل وها علاش

صادم..بيدوفيل جديد يظهر بمراكش وها أشنو حصلوه كيدير | مجتمع

صادم..بيدوفيل جديد يظهر بمراكش وها أشنو حصلوه كيدير

سعد لمجرد في صور جديدة ..كيتقهوى مع البشير عبدو ونزهة الركراكي في قلب فرنسا | ثقافة و فنون

سعد لمجرد في صور جديدة ..كيتقهوى مع البشير عبدو ونزهة الركراكي في قلب فرنسا

صورة طفلي الفنان أحمد شوقي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

صورة طفلي الفنان أحمد شوقي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بالصورة..الحاج يلدريم والحاجة إيمان الباني وصلوا وها كيفاش استقبلوهم | دولي

بالصورة..الحاج يلدريم والحاجة إيمان الباني وصلوا وها كيفاش استقبلوهم

''رعاة'' سياسة الريع

مروع..حادثة سير خطيرة بين شاحنة وسيارة وهذه حصيلة الضحايا + تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 22:42 مروع..حادثة سير خطيرة بين شاحنة وسيارة وهذه حصيلة الضحايا + تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
مروع..حادثة سير خطيرة بين شاحنة وسيارة وهذه حصيلة الضحايا + تفاصيل مروعة
أسفر تصادم قوي بين شاحنة لنقل البضائع و سيارة خفيفة ليلة الجمعة السبت، على مستوى الطريق الجهوية رقم 610 الرابطة بين بني سيدال لوطا و ازغنغان، عن وفاة طفل لا يتعدى ربيعه السابع و إصابة والدته وأخيه

شوف تيفي

أسفر تصادم قوي بين شاحنة لنقل البضائع و سيارة خفيفة ليلة الجمعة السبت، على مستوى الطريق الجهوية رقم 610 الرابطة بين بني سيدال لوطا و ازغنغان، عن وفاة طفل لا يتعدى ربيعه السابع و إصابة والدته وأخيه ببعض الكدمات، فيما سلم أفراد عائلته الآخرين و سائقي العربتين من أي مكروه.

وتعود تفاصيل الحادث، حيث اصطدمت شاحنة من نوع ''رونو'' كانت تقل ستة أفراد من عائلة واحدة مرفوقين بتجهيزاتهم المنزلية''الرحيل'' قادمين من دوار لعزيب علال أقدور ببني سيدال لوطا قاصدين مدينة بركان-اصطدمت مع سيارة خفيفة من نوع مرسيديس 250 قادمة من ازغنغان في اتجاه بني سيدال، مما أسفر عن قتيل في الحين وهو الطفل مروان و جريحين و هما والدته و أخوه.

الضحية ''مروان ب.'' و الذي كان جنب تجهيزاتهم المنزلية على متن الشاحنة رفقة أبويه و أخيه الأكبر سقط أرضا بفعل قوة الاصطدام الذي وقع بين الشاحنة و السيارة القادمة في الاتجاه المعاكس، وسط قنطرة ضيقة لا تتسع لعربتين على بعد حوالي ست كيلوميترات من مدينة ازغنغان، حيث أصيب بجرح غائر على مستوى رأسه عجل بتسليم روحه لبارئها لحظات بعد الحادث.

و مباشرة بعد الحادث هرع للمكان قائد قيادة بني سيدال مرفوقا بعناصر القوات المساعدة والدرك، حيث تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، ونقلت والدته و أخوه الأكبر على متن سيارة إسعاف الوقاية المدنية لتلقي العلاجات الضرورية بذات المستشفى.
جدير بالذكر أن الضحية مروان تحصل على شهادة الانتقال يوم الخميس من مدرسة لعزيب أملا في استكمال دراسته بالقسم الثاني ابتدائي بمدينة ببركان.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بركان مدينة ضحية حادثة سير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حي ديور المساكين بمراكش يهتز على وقع حدث مروع | حوادث و حقوق

حي ديور المساكين بمراكش يهتز على وقع حدث مروع

يا ربي السلامة..الدريوش يهتز على وقع خبر صادم | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..الدريوش يهتز على وقع خبر صادم

حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع | حوادث و حقوق

حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع

يا ربي السلامة..الكهرباء يصعق شابة في مقتبل العمر وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..الكهرباء يصعق شابة في مقتبل العمر وها شنو وقع ليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعد واقعة اغتصاب فتاة بالطوبيس..وحش آدمي يغتصب مختلة عقليا بشيشاوة نواحي مراكش | بــووز
منذ 47 دقيقة

بالفيديو..بعد واقعة اغتصاب فتاة بالطوبيس..وحش آدمي يغتصب مختلة عقليا بشيشاوة نواحي مراكش

بريكة مع علاء..تعرف عن قرب على الموهبة الصاعدة عماد بن عمر+أسرار خاصة | بــووز

بريكة مع علاء..تعرف عن قرب على الموهبة الصاعدة عماد بن عمر+أسرار خاصة

تفاصيل توقيع أقوى اتفاقية بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة القانونية في المنازعات التجارية واتحاد المحامين العرب بالدارالبيضاء | بــووز

تفاصيل توقيع أقوى اتفاقية بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة القانونية في المنازعات التجارية واتحاد المحامين العرب بالدارالبيضاء

غريب وبالفيديو:العيالات لي مالكهم مليكة ضروري من الكارو فالحضرة ديالهم | بــووز

غريب وبالفيديو:العيالات لي مالكهم مليكة ضروري من ''الكارو'' فالحضرة ديالهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حي ديور المساكين بمراكش يهتز على وقع حدث مروع | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

حي ديور المساكين بمراكش يهتز على وقع حدث مروع

مروع..حادثة سير خطيرة بين شاحنة وسيارة وهذه حصيلة الضحايا + تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

مروع..حادثة سير خطيرة بين شاحنة وسيارة وهذه حصيلة الضحايا + تفاصيل مروعة

اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة القانونية في المنازعات التجارية واتحاد المحامين العرب | بوليتيك

اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة القانونية في المنازعات التجارية

الا بغيتي تشري حيوان أليف لولدك صغير ... ها كيفاش تختار ليه الحيوان المناسب ( فيديو )‎ | بووز

الا بغيتي تشري حيوان أليف لولدك صغير ... ها كيفاش تختار ليه الحيوان المناسب ( فيديو )‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.