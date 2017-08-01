مروع..حادثة سير خطيرة بين شاحنة وسيارة وهذه حصيلة الضحايا + تفاصيل مروعة ﻿

أسفر تصادم قوي بين شاحنة لنقل البضائع و سيارة خفيفة ليلة الجمعة السبت، على مستوى الطريق الجهوية رقم 610 الرابطة بين بني سيدال لوطا و ازغنغان، عن وفاة طفل لا يتعدى ربيعه السابع و إصابة والدته وأخيه

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أسفر تصادم قوي بين شاحنة لنقل البضائع و سيارة خفيفة ليلة الجمعة السبت، على مستوى الطريق الجهوية رقم 610 الرابطة بين بني سيدال لوطا و ازغنغان، عن وفاة طفل لا يتعدى ربيعه السابع و إصابة والدته وأخيه ببعض الكدمات، فيما سلم أفراد عائلته الآخرين و سائقي العربتين من أي مكروه.

وتعود تفاصيل الحادث، حيث اصطدمت شاحنة من نوع ''رونو'' كانت تقل ستة أفراد من عائلة واحدة مرفوقين بتجهيزاتهم المنزلية''الرحيل'' قادمين من دوار لعزيب علال أقدور ببني سيدال لوطا قاصدين مدينة بركان-اصطدمت مع سيارة خفيفة من نوع مرسيديس 250 قادمة من ازغنغان في اتجاه بني سيدال، مما أسفر عن قتيل في الحين وهو الطفل مروان و جريحين و هما والدته و أخوه.

الضحية ''مروان ب.'' و الذي كان جنب تجهيزاتهم المنزلية على متن الشاحنة رفقة أبويه و أخيه الأكبر سقط أرضا بفعل قوة الاصطدام الذي وقع بين الشاحنة و السيارة القادمة في الاتجاه المعاكس، وسط قنطرة ضيقة لا تتسع لعربتين على بعد حوالي ست كيلوميترات من مدينة ازغنغان، حيث أصيب بجرح غائر على مستوى رأسه عجل بتسليم روحه لبارئها لحظات بعد الحادث.

و مباشرة بعد الحادث هرع للمكان قائد قيادة بني سيدال مرفوقا بعناصر القوات المساعدة والدرك، حيث تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، ونقلت والدته و أخوه الأكبر على متن سيارة إسعاف الوقاية المدنية لتلقي العلاجات الضرورية بذات المستشفى.

جدير بالذكر أن الضحية مروان تحصل على شهادة الانتقال يوم الخميس من مدرسة لعزيب أملا في استكمال دراسته بالقسم الثاني ابتدائي بمدينة ببركان.