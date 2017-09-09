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اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة القانونية في المنازعات التجارية واتحاد المحامين العرب

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 22:36 اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة القانونية في المنازعات التجارية واتحاد المحامين العرب | بوليتيك
اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة القانونية في المنازعات التجارية واتحاد المحامين العرب
وقعت اليوم اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، واتحاد المحامين العرب، بالدارالبيضاء، بحضور ثلة من المحامين والقضاة، وذلك من اجل تسوية المنازعات

شوف تيفي:

وقعت اليوم اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، واتحاد المحامين العرب، بالدارالبيضاء، بحضور ثلة من المحامين والقضاة، وذلك من اجل تسوية المنازعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم المؤسساتي كآلية قانونية عادلة وناجعة من اليات تسوية وحسم المنازعات التجارية الدولية.

ومن أجل تأسيس شراكة استراتيجية حسب النقيب عبداللطيف بوعشرين، سيعمل الطرفان على المساهمة في نشر الفكر القانوني والقضائي وثقافة التحكيم الدولي والتعريف بالبدائل السلمية لحل منازعات الاسثتمار الدولية، وكذا اعداد وتدريب جيل جديد من المحكميين الدوليين لتمكينهم من الفصل في منازعات الاستثمار التحكيمية المحالة عليهم.

من جهته اكد الدكتور محمد العواد الرئيس المؤسس للمحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية ، على ان الهدف من هذه الاتفاقية الموقعة هو نشر ثقافة التحكيم على المستوى الوطني والدولي، والذي يحظى باعتراف دولي كاتفاقية نيويورك وواشنطن، التي اعطت للنظام القضائي قوة على مستوى تنفيذ أحكام التحكيم الدولية، الشيء الذي سيخلق بنية سليمة وشفافة للمستثمرين والاستثمارات، ويعمل على حل منازعاتهم في ظروف يطمئن اليها المستثمرون والاطراف، والمغرب بدوره عمل على سن هذا النظام بمقتضى قانون 05/08 المتعلق بالقانون التجاري الدولي.

وستنعقد بمدينة مراكش من 12 الى 14 من شهر اكتوبر القادم دورة تكوينية في التحكيم التجاري الدولي من تأطير سامي الشخصيات العربية وعمداء القضاء والنقباء، وكذا خبراء التحكيم الدولي. وسيتوج هذا المؤتمر بالتوقيع على عقد تأسيس الاتحاد الافريقي لمؤسسات التحكيم الدولي.

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شراكة توقيع منازعات قانون مستثمرين شوف تيفي.

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