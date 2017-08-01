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صادم..بيدوفيل جديد يظهر بمراكش وها أشنو حصلوه كيدير

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 22:12 صادم..بيدوفيل جديد يظهر بمراكش وها أشنو حصلوه كيدير | مجتمع
صادم..بيدوفيل جديد يظهر بمراكش وها أشنو حصلوه كيدير
ألقت مصالح الأمن بمدينة مراكش على بيدوفيل جديد ظهر بالمدينة، وهوايته اغتصاب القاصرين، حيث يشتغل في جمع المتلاشيات عبر ''تريبورتور'' في ملكيته.

شوف تيفي

ألقت مصالح الأمن بمدينة مراكش على بيدوفيل جديد ظهر بالمدينة، وهوايته اغتصاب القاصرين، حيث يشتغل في جمع المتلاشيات عبر ''تريبورتور'' في ملكيته.

وكشفت مصادر محلية بمراكش أن الموقوف يستغل صغر سن ضحاياه القاصرين ليقوم باستدراجهم لإشباع رغباته الجنسية الشاذة، في منزل يملكه في طريق أوريكا.

وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية تمكنت من اعتقاله ليلة أمس وهو يقل فتاة قاصرا عمرها 15 سنة ، وذلك بعد مراقبة دقيقة، حيث تم اكتشاف حمل الفتاة المرافقة له، وكشفت أن الحمل ناتج عن مضاجعتها من طرفه أكثر من مرة.

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أمن مراكش اعتقال بيدوفيل

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