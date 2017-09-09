بالفيديو...تلاميذ يخاطرون بحياتهم في قاعات مدرسة متهالكة والأباء يحملون المسؤولية ''لمحمد حصاد'' ﻿

حملت ساكنة دوار ''تبيا'' التابع لجماعة تالماكانت قيادة أركانة دائرة أولاد تايمة بإقليم تارودانت، مسؤولية حياة أبنائهم لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ''محمد حصاد'' بسبب الوضعية

شوف تيفي



حملت ساكنة دوار ''تبيا'' التابع لجماعة تالماكانت قيادة أركانة دائرة أولاد تايمة بإقليم تارودانت، مسؤولية حياة أبنائهم لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ''محمد حصاد'' بسبب الوضعية الكارثية لقاعات المدرسة المتواجدة بنفوذ ترابهم.



وكشف أحد الساكنة في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن جميع المسؤولين عن القطاع بمدينة تارودانت يعلمون بالوضعية المزرية للمدرسة الإبتدائية التابعة لمجموعة مدارس ''أيت تونرت''، لكن تواجدها في المنطقة النائية التي تنعدم فيها الطرق والبنية التحتية طمأنتهم من أي زيارة مفاجئة لمسؤول مركزي.

وأوضح ذات المصدر، أن العديد من الأسر أبقت على أبنائها لمساعدتهم في المنزل والرعي مخافة سقوط جدران المدرسة التي تم تثبيتها بشكل مؤقت منذ سنوات لمحاربة الهدر المدرسي في أفق تشييد مدرسة بمواصفات تتوفر فيها أبسط شروط بناية سليمة.



وقال ذات المصدر، أن الساكنة تطالب رئيس الحكومة ووزيره في التعليم بتحمل المسؤولية وتشجيع أبنائهم وإنقاذهم باعتبارهم مواطنين مغاربة من الهدر المدرسي، عبر إصلاحها وليس صباغتها بألوان زاهية مثل المدارس والمؤسسات التي يدرس فيها أبناء المسؤولون عن القطاع بمدينة تارودانت وجهة سوس ماسة، مؤكدا بالقول'' نريد فقط نوافذ وأبواب وتدعيم الأساسات أما تزيينها بالألوان فذاك من الكماليات''.