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بالصورة..هشام مسرار من التنشيط إلى كروسة ديال الهندي''''

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 21:01 بالصورة..هشام مسرار من التنشيط إلى كروسة ديال الهندي | ثقافة و فنون
بالصورة..هشام مسرار من التنشيط إلى كروسة ديال الهندي''''
نشر مقدم برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' ظهر هذا اليوم السبت على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة له وهو يأكل التين الشوكي ''الهندية''.

شوف تيفي:ماريا جعدود

نشر مقدم برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' ظهر هذا اليوم السبت على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة له وهو يأكل التين الشوكي ''الهندية''.

وأرفق مسرار الصورة بتدوينة كتب عليها ''من بعد حصة رياضية، أراك للفيتامينات ملاحظة : تستهلك بحذر شديد،وكل واحد يتحمل مسؤوليتو ههههه'' وفور إنتشار الصورة تقاطرت تعاليق المعجبين حيث كتبوا ''بصحتك اخويا هشام'' و''أحسن حاجة درتي راك ولد الشعب'' وحصدت الصورة آلاف اللايكات.

يذكر أن هشام مسرار واحد من أبرز الوجوه الإعلامية في القناة الثانية وقد اشتهر ببرنامجين ناجحين '' كي كنتي كي وليتي'' و جزيرة الكنز.''

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‫شوف تيفي

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شوف تيفيهشام مسراركي كنتي كي وليتيجزيرة الكنزالهنديةالقناة الثانية.

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