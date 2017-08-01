شوهة وبالفيديو : فاس غارقة في الأزبال والمياه تجري بالشوارع ''أوزون'' في قفص الاتهام.. ﻿

توصلت قناة ''شوف تيفي'' بشريط فيديو من طرف ساكنة مقاطعة زواغة بمدينة فاس يوثق لبعض شوارع العاصمة العلمية الرئيسية ببعض الأحياء الشعبية المعروفة ، وهي غارقة في الأزبال والنفايات وحاويات الأزبال

''شوف تيفي'' م.ق



توصلت قناة ''شوف تيفي'' بشريط فيديو من طرف ساكنة مقاطعة زواغة بمدينة فاس يوثق لبعض شوارع العاصمة العلمية الرئيسية ببعض الأحياء الشعبية المعروفة ، وهي غارقة في الأزبال والنفايات وحاويات الأزبال والمياه تجري بدون حسيب ولا رقيب.



وحسب مصادر محلية فالوضع الكارثي الذي تعرفه بعض أحياء المدينة ، جراء تكدس الأزبال والنفايات المنزلية ، يعود أساسا إلى تراجع خدمات شركة “أوزون” المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة.



حيث تستنكر بعض فعاليات المجتمع المدني والنشطاء داخل المدينة على الحالة المزرية التي أصبحت عليها حاضرة ''المولى إدريس'' حيث ملئت بحاويات الأزبال عن آخرها وانتشرت الروائح الكريهة بأزقة المدينة ، مما سبب استياء عارما داخل أكبر مقاطعة داخل المدينة، واحتقانا وغضبا من جراء الأزبال المتراكمة بالطرقات، وبالقرب من المحلات التجارية والمنازل والمقاهي التي يتوافد إليها ساكنة الأحياء المجاورة لها.