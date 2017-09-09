 تفاصيـــــل حصرية حول أول صورة للملك محمد السادس بعد العملية التي أجراها على مستوى عينه اليسرى بباريس ﻿
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تفاصيـــــل حصرية حول أول صورة للملك محمد السادس بعد العملية التي أجراها على مستوى عينه اليسرى بباريس

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 19:21 تفاصيـــــل حصرية حول أول صورة للملك محمد السادس بعد العملية التي أجراها على مستوى عينه اليسرى بباريس | بوليتيك
تفاصيـــــل حصرية حول أول صورة للملك محمد السادس بعد العملية التي أجراها على مستوى عينه اليسرى بباريس
حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية حول الصورة التي نشرها سفيان البحري يومه السبت، و التي يظهر فيها العاهل المغربي في كامل صحته بعد إجرائه العملية الجراحية على مستوى عينه اليسرى.

شوف تيفي:

حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية حول الصورة التي نشرها سفيان البحري يومه السبت، و التي يظهر فيها العاهل المغربي في كامل صحته بعد إجرائه العملية الجراحية على مستوى عينه اليسرى.

و تشير المعلومات أن الصورة المتداولة التُقطت للملك محمد السادس مساء أمس الجمعة في إحدى المكتبات الشهيرة بباريس عندما كان يقوم بجولة هناك.

و كان الملك محمد السادس أجرى يوم الأربعاء الماضي ، عملية جراحية بالمركز الاستشفائي الوطني لطب العيون ''كانز فان'' بباريس، في مصلحة البروفيسور جون فيليب نوردمان، وذلك حسبما أعلن بلاغ وقعه البروفيسور نوردمان رئيس مصلحة والبروفيسور عبد العزيز الماعوني، الطبيب الشخصي لجلالة الملك.

وقد مرت العملية الجراحية في ظروف حسنة .

 

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