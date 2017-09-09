قنصلية المغرب بنيويورك تحذر جالية المغرب بأمريكا من فيضانات إعصار ''إرما'' ﻿

أورد الموقع الرسمي لقنصلية المغرب بنيويورك، بلاغا يحذر فيه الجالية المغربية القاطنة بولاية فلوريدا من زحف إعصار ''إرما'' المدمر والذي قد يصل إلى عدد من المناطق والمدن المتواجدة على سواحل الولايات

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أورد الموقع الرسمي لقنصلية المغرب بنيويورك، بلاغا يحذر فيه الجالية المغربية القاطنة بولاية فلوريدا من زحف إعصار ''إرما'' المدمر والذي قد يصل إلى عدد من المناطق والمدن المتواجدة على سواحل الولايات المتحدة الأمريكية كميامي.



وطالبت القنصلية من المغاربة بفلوريدا إلى التقيد بالتعليمات التي توجهها السلطات لتفادي مخاطر الإعصار المدمر ''إرما''، وعدم المخاطرة بسياقة السيارات والتتبع الدائم للمستجدات عبر وسائل الإعلام، ومحذرة كذلك من فياضانات ستصاحب الإعصار.



وفي ذات السياق، أمرت السلطات بإجلاء ملايين السكان في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن قتلت العاصفة 21 شخصًا شرق الكاريبي وخلفت دمارًا كارثيًا، حيث قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار “إرما” ضرب كوبا وهو يحمل رياحًا سرعتها 260 كيلومترًا في الساعة في وقت متأخر يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يصل اعصار إرما، إحدى أقوى عواصف المحيط الأطلسي خلال مئة عام، إلى فلوريدا صباح الأحد ليتسبب في دمار نتيجة الرياح والسيول في رابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان.