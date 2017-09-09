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بالصور... عملية نوعية للأمن بطنجة تسفر عن حجز كميات من ''الكوكايين والأقراص المهلوسة وكاميرات للمراقبة''

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 18:05 بالصور... عملية نوعية للأمن بطنجة تسفر عن حجز كميات من الكوكايين والأقراص المهلوسة وكاميرات للمراقبة | مجتمع
بالصور... عملية نوعية للأمن بطنجة تسفر عن حجز كميات من ''الكوكايين والأقراص المهلوسة وكاميرات للمراقبة''
كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني عبر بلاغ لها، عن عملية نوعية أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 23 سنة ،من ذوي السوابق القضائية، من طرف أمن حي المصلى بمدينة طنجة.

شوف تيفي

كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني عبر بلاغ لها، عن عملية نوعية أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 23 سنة ،من ذوي السوابق القضائية، من طرف أمن حي المصلى بمدينة طنجة.

ووفق ذات المصدر، فقد باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، تدخلا أمنيا بأحد المنازل الكائنة بحي المصلى بوسط المدينة، وذلك على خلفية معلومات دقيقة تفيد بتورط مالكه في قضايا الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق منطوق البلاغ، فعمليات التفتيش المنجزة، مكنت من حجز 649 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع، و120 غراما من مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية، ودراجتين ناريتين من الحجم الكبير لا تتوفران على وثائق الملكية، بالإضافة إلى 15 هاتفا محمولا وجهازي كاميرا رقمية.

وسيتم إخضاع جميع المشتبه بهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة اليهم، ورصد ارتباطاتهم المحتملة بشبكات إجرامية تنشط في مجال الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تندرج العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها ، خاصة ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

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