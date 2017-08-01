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لهذه الأسباب طرد الأمير مولاي هشام بالقوة من تونس

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 16:51 لهذه الأسباب طرد الأمير مولاي هشام بالقوة من تونس | دولي
لهذه الأسباب طرد الأمير مولاي هشام بالقوة من تونس
حتى وهو لم يكف عن مديح التجربة التونسية بعد الربيع العربي، تعرض الأمير مولاي هشام للطرد من تونس وحسب يومية "لوموند أفريك" فإن مولاي هشام كان في مسبح فندق موفومبيك حيث فوجئ بعسكريين قادوه إلى

شوف تيفي:

حتى وهو لم يكف عن مديح التجربة التونسية بعد الربيع العربي، تعرض الأمير مولاي هشام للطرد من تونس وحسب يومية &quot;لوموند أفريك&quot; فإن مولاي هشام كان في مسبح فندق موفومبيك حيث فوجئ بعسكريين قادوه إلى كوميسارية للأمن حيث تم الاستماع إليه وحسب مصادر اليومية الفرنسية، فإنه بعد التوقيع على قرار لطرد الأمير تم اقتياده إلى المطار وركب أول طائرة متوجهة إلى باريس، وصرحت مصادر دبلوماسية للجريدة الفرنسية أن قرار الطرد الصادر ضد الأمير هو قرار سيادي لحكومة تونس، في حين ذهبت بعض المواقع حول تدخل نافذين من الإمارات العربية لدى سلطات تونس في الموضوع، بسبب عزم الأمير إلقاء محاضرة بقطر.

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شوف تيفي المغرب طرد الامير مولاي هشام تونس أسباب

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